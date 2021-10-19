Дизайнер «АвтоВАЗа» показал свой вариант внедорожника Lada

«АвтоВАЗ» выпустил ролик с рассказом о московской дизайн-студии Lada, акцентировав внимание на молодых работниках, которые начали сотрудничать с компанией еще будучи студентами. На видео попала дипломная работа одного из них — футуристичный внедорожник.

Фото: Youtube Youtube

Московская Lada Design специализируется на разработке экстерьера. В студии работает бывший студент Московского Политеха Илья Иванов, который в 2019 году на втором курсе обучения выиграл полгода стажировки в Lada, представив проект футуристичного купе-седана. Концепт внедорожника будущего стал дипломным проектом Иванова, над которым он трудился полгода. После защиты диплома на отлично художник устроился на работу в Lada.

Внедорожник получил черты так называемого X-дизайна авторства экс-художника Lada Стива Маттина. Автомобиль отличается узкой светодиодной полосой над решеткой радиатора (в которую встроен шильдик с переделанной «ладьей» Lada), широкими колесными арками и небольшой площадью остекления. Особая модификация концепт-кара оснащается багажником на крыше и велосипедным креплением сзади.