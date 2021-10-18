В Китае могут выпустить стилизованный под «Победу» кроссовер

Марка Wey, под которой в Китае продают премиальные автомобили концерна Great Wall, в августе представила концептуальный кроссовер V72 с дизайном, отсылающим к европейским и американским автомобилям 40-х годов прошлого века. Теперь же компания просит пользователей Сети выбрать для модели имя, которое заменит заводской индекс: как сообщают «Китайские автомобили», из 20 названий пока лидирует неоднозначное 圆梦 (Yuan Meng), которое переводится как «толковать сны» либо «осуществлять мечты». Завершится голосование 21 октября.

Фото: © Wey © Wey

Второе место занимает 时光 (Shi Guang), обозначающее «Машина времени». Оно коррелирует с ретро-дизайном автомобиля, который напоминает автомобили 1940-1950 годов – в том числе советский ГАЗ-М20 «Победа».

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Наконец, третьим по популярности на сегодняшний день стало название 爵士 (Jue Shi), которое тоже можно понимать двояко: «сэр» либо «рыцарь». Судя по голосованию, Wey все же планирует сделать из V72 серийную модель – правда, пока неизвестно, в каком виде она встанет на конвейер.

Wey

Концептуальной модели достались длинный капот, массивная решетка радиатора, круглая оптика и большое количество хрома, который присутствует во всех внешних элементах. Отсылки к ретро прослеживаются и внутри: в интерьере с минимумом острых углов имеются круглые дефлекторы воздуховодов и вышивка на дверях, а контрастируют с ними три современных дисплея.

Wey

По данным издания, серийному варианту Wey V72 достанется двухлитровая бензиновая «турбочетверка» 2.0 4N20 от кроссовера Mocha, выдающая 214 лошадиных сил и работающая в паре с 48-вольтовым стартером-генератором. Трансмиссия – девятидиапазонный «робот».

Wey

Wey V72 – далеко не первый автомобиль Great Wall, вдохновленный автопромом середины прошлого века. Ранее бренд Ora, отвечающий за электрокары концерна, показал электрохэтчбек Ora Ballet Cat. Предшествующий ему концепт оказался настолько похож на классический Volkswagen Beetle (Kafer), что привлек внимание юристов немецкой марки.