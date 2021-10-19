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У Nissan Leaf появится кросс-версия

Autorating.ru
1 час назад

Самый популярный электрокар в гамме Nissanхэтчбек Leaf прирастёт кросс-версией, сообщило издание Autocar. Не исключено, что японцы и вовсе откажется от формата городской пятидверки переформировав Leaf в компактный вседорожник, спрос на которые растёт с каждым годом, но произойдёт это уже в третьем поколении запланированном на середину десятилетия. Весной этого года, мы уже сообщали, что европейский офис Nissan готовит вывести на рынок Старого света одномоторный батарейный субкомпакт, возможно, это и будет кросс-версия Leaf, с вполне ожидаемым набором доработок: увеличенный дорожный просвет, защитный кузовной обвес и декор.

У Nissan Leaf появится кросс-версия
Фото: NissanNissan

Что же касается третьего поколения Leaf, то оно переберётся на архитектуру CMF-EV альянса Renault-Nissan, используемую в основе батарейных паркетников Ariya и готовящегося Renault Megane E-Tech. Она же будет использоваться и для остальных электрокаров марки Nissan.

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