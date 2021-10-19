У Nissan Leaf появится кросс-версия

Самый популярный электрокар в гамме Nissan — хэтчбек Leaf прирастёт кросс-версией, сообщило издание Autocar. Не исключено, что японцы и вовсе откажется от формата городской пятидверки переформировав Leaf в компактный вседорожник, спрос на которые растёт с каждым годом, но произойдёт это уже в третьем поколении запланированном на середину десятилетия. Весной этого года, мы уже сообщали, что европейский офис Nissan готовит вывести на рынок Старого света одномоторный батарейный субкомпакт, возможно, это и будет кросс-версия Leaf, с вполне ожидаемым набором доработок: увеличенный дорожный просвет, защитный кузовной обвес и декор.