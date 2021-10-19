Как предотвратить расползание скола на лобовом стекле

Если на поверхности лобового стекла появилась небольшая царапина, ее можно отшлифовать и отполировать. Но если повреждение привело к образованию скола, то устранить его будет не так просто. Чтобы отремонтировать скол самостоятельно, придется прибегнуть к использованию специального оборудования, однако любое неверное действие в этом случае может лишь усугубить ситуацию. Лучшим решением будет отвезти автомобиль в сервис, а до этого нужно соблюсти некоторые меры предосторожности, чтобы скол не превратился в огромную трещину. О них рассказали автоэксперты.

Почему скол может превратиться в трещину? Во-первых, из-за реакции на разницу температур внутри и снаружи автомобиля. Зачастую ситуацию усугубляют не природные явления, а сами автомобилисты, когда включают кондиционер на обдув лобового со сколом в холодное время года или моют раскаленное на солнце стекло холодной водой. Причиной разрастания скола могут стать и плохие дорожные условия. Чем сильнее трясет автомобиль, тем больше давление на лобовое стекло, а значит и риск возникновения трещины, пишет Autonews.ru.

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При обнаружении скола первым делом необходимо заклеить его с двух сторон. Вряд ли подручные средства вроде лейкопластыря или скотча надолго остановят расползание скола, однако помогут защитить его от попадания грязи до того, как автомобиль окажется на месте ремонта. Если есть возможность, то лучше отказаться от эксплуатации транспортного средства на два-три дня. Это позволит максимально качественно реанимировать лобовое стекло.

Если все же приходится ездить с заклеенным лобовым, то важно делать это плавно, медленно пересекая лежачие полицейские и ямы. Также в этот период нужно воздержаться от использования щеток стеклоочистителей и протирки лобового тряпками, поскольку под ними может оставаться пыль и частички песка, которые могут ускорить процесс расползания скола.