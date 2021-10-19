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УАЗ показал новую версию «Буханки»

Газета.Ru
2 часа назад

Для рынка Чили Ульяновский автозавод подготовил новую модификацию автомобиля «УАЗ-452» — СГР «Экспедиция». Такая «Буханка» получила кондиционер от российской компании «Элинж», рассказала пресс-служба марки в Instagram.

УАЗ показал новую версию «Буханки»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Аналогичная система с кондиционером ранее была разработана для внедорожника «УАЗ Хантер». В компании отметили, что она пользуется большим спросом. На крышу «Буханки» монтируется агрегат моноблочного типа холодопроизводительностью в 5 кВт. Пульт управления кондиционером расположен в кабине справа от рулевой колонки.

uazrussia/Instagram

«Как считаете, будет ли востребована такая опция в нашей стране?» - поинтересовались в компании.

Пресс-служба УАЗа рассказала, что в Чили в этом году южноамериканский дистрибьютор реализовал втрое больше машин, чем в 2020 году, а к декабрю готов достичь семикратной прибавки. В стране продаются четыре модели: «Хантер», «Буханка», «Профи» и «Патриот», последний на местом рынке реализуется под названием «Kazak».

Сейчас в России «экспедиционная» модификация УАЗ СГР стоит от 1,2 млн рублей. Автомобиль оснащается 4-цилиндровым мотором объемом 2,7 литра мощностью 112 л.с., 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.

Бортжурнал,УАЗ,
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