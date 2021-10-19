Могут ли новые опоры увеличить мощность мотора

Конструкция современного автомобиля представляет собой набор различных комплектующих, которые отличаются по важности в общей системе и принципу работу. Есть достаточно серьезные элементы вроде генератора, аккумулятора или двигателя внутреннего сгорания, без которых транспортное средство не сможет нормально функционировать. Но есть и менее примечательные детали - к примеру, опоры двигателя.

Крепления мотора в автомобиле представляют собой кронштейны. Чаще всего они изготавливаются из металла. Их закрепляют к силовому агрегату на одном конце, и к моторному отсеку на другом. Их главная задача состоит в том, чтобы поддерживать мотор на месте во время маневрирования - остановка, старт и движение.

Видео дня

Опоры двигателя могут различаться по внешнему виду, но все они похожи по своей структуре. Делается это для того, чтобы приспособить их к работе с разными силовыми агрегатами. Как правило, крепления представляют собой элемент из твердого металла с пластиковой или резиновой амортизацией. Со временем резиновые опоры изнашиваются и требуют замены, о чем может сигнализировать появившаяся вибрация во время движения и стуки в области моторного отсека.

В идеале опоры должны быть достаточно мягкими, но, в то же время, они выполняют важную функцию - гасят удары между силовым агрегатом и рамой транспортного средства, чтобы люди в слоне не ощущали дискомфорт. Некоторые автомеханики даже называют опоры «подушками двигателя». Главный недостаток этих элементов состоит в том, что во время нажатия на педаль газа для ускорения двигатель производит крутящий момент, но его часть теряется. Опоры мотора поглощают его и во время переключения передач, так как резкое движение может вызвать неприятные ощущения у водителя и пассажиров.

Зная об этом недостатке, некоторые водители готовы жертвовать комфортом в салоне в пользу увеличения мощности мотора. Снимать опоры полностью не стоит, так как на рынке есть альтернативные варианты. Они представляют собой опоры из более жесткого материала. Как правило, в составе находится твердый материал, который поглощает вибрации в меньшем объеме и гасит меньше динамики. Обновление креплений двигателя может стать необходимостью и в случае износа. Частая причина их преждевременного повреждения - утечка моторного масла.