Peugeot готовит обновление кроссовера 4008

Дорожный просвет стал более низким, поэтому автомобиль можно эксплуатировать исключительно по ровным дорогам, даже не пытаясь штурмовать бездорожье.

Салон получит новую переднюю панель с цифровым экраном мультимедийной системы. Особенностью новинки становится увеличенное пространство для ног. Под капотом будет расположена гибридная силовая установка, включающая в себя 1,2-литровый турбомотор на 110 и 130 лошадиных сил, а также электродвигатель. Суммарная отдача составит 180 и 225 лошадиных сил. Вместе с силовой установкой будет работать роботизированная коробка передач. Привод может быть передним или полным.