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Peugeot готовит новый купеобразный кроссовер 4008

Car.ru
2 часа назад

Разработчики французского автомобильного концерна Peugeot готовятся представить обновленный купеобразный кроссовер 4008.

Peugeot готовит обновление кроссовера 4008
Фото: Car.ruCar.ru

Внутризаводское название модели - P5. Для сборки машины использована платформа EMP2 V3. Отличием экстерьера становится иная решетка радиатора, доработанный передний бампер и модернизированная головная оптика.

Дорожный просвет стал более низким, поэтому автомобиль можно эксплуатировать исключительно по ровным дорогам, даже не пытаясь штурмовать бездорожье.

Салон получит новую переднюю панель с цифровым экраном мультимедийной системы. Особенностью новинки становится увеличенное пространство для ног. Под капотом будет расположена гибридная силовая установка, включающая в себя 1,2-литровый турбомотор на 110 и 130 лошадиных сил, а также электродвигатель. Суммарная отдача составит 180 и 225 лошадиных сил. Вместе с силовой установкой будет работать роботизированная коробка передач. Привод может быть передним или полным.

Бортжурнал,Peugeot,
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