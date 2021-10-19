Peugeot готовит обновление кроссовера 4008

Разработчики французского автомобильного концерна Peugeot готовятся представить обновленный купеобразный кроссовер 4008.
Внутризаводское название модели - P5. Для сборки машины использована платформа EMP2 V3. Отличием экстерьера становится иная решетка радиатора, доработанный передний бампер и модернизированная головная оптика.
Дорожный просвет стал более низким, поэтому автомобиль можно эксплуатировать исключительно по ровным дорогам, даже не пытаясь штурмовать бездорожье.
Салон получит новую переднюю панель с цифровым экраном мультимедийной системы. Особенностью новинки становится увеличенное пространство для ног. Под капотом будет расположена гибридная силовая установка, включающая в себя 1,2-литровый турбомотор на 110 и 130 лошадиных сил, а также электродвигатель. Суммарная отдача составит 180 и 225 лошадиных сил. Вместе с силовой установкой будет работать роботизированная коробка передач. Привод может быть передним или полным.