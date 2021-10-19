Как оспорить штраф с видеокамеры

Оспорить штраф за предполагаемое нарушение, зафиксированное видеокамерой, возможно. В каких случаях у автовладельца есть хорошие шансы на это, рассказал эксперт.

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"По закону есть несколько причин, по которым можно оспорить так называемые «письма счастья» от ГИБДД. Проще всего оспариваются те штрафы, которые вроде бы очевидны для камеры, но по факту являются ошибочными", – рассказал агентству "Прайм" во вторник, 19 октября, ведущий юрист центра "Парфенон" Павел Уткин.

Оспорить штраф с видеокамер можно в нескольких случаях. Во-первых, когда штрафуют, а авто при этом продано. В этом случае необходимо подать в МРЭО заявление о прекращении регистрации транспортного средства в связи с его продажей.

Оспорить штраф можно также в случаях фиксации камерой другого автомобиля или машины с ошибкой в госномере, тени от транспортного средства, упавшей на встречную полосу, а также остановки на запрещенном участке по требованию инспектора.

Кроме того, штрафа можно избежать, если за рулем транспортного средства находился другой человек, уточнил юрист. В таких ситуациях, как правило, решение выносится в пользу водителя, а штраф аннулируется, отмечает он.

"На оплату штрафов обычно дается два месяца, а оспорить его можно в течение 10 суток с момента получения письма с постановлением о правонарушении на почте или копии документа в ГИБДД. При этом быстрее всего рассматриваются дела непосредственно в ведомстве, в течение 10 суток, тогда как суд рассматривает их два месяца. Обращаться нужно в то подразделение ГИБДД, которое выписало штраф. Также можно подать заявление через портал «Госуслуги» или сайт суда", – советует Уткин.

Однако так можно оспорить штрафы только с автоматических камер.