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Как оспорить штраф с видеокамеры: советы водителям

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1 час назад

Оспорить штраф за предполагаемое нарушение, зафиксированное видеокамерой, возможно. В каких случаях у автовладельца есть хорошие шансы на это, рассказал эксперт.

Как оспорить штраф с видеокамеры
Фото: ©Shutterstock / Fotodom©Shutterstock / Fotodom

"По закону есть несколько причин, по которым можно оспорить так называемые «письма счастья» от ГИБДД. Проще всего оспариваются те штрафы, которые вроде бы очевидны для камеры, но по факту являются ошибочными", – рассказал агентству "Прайм" во вторник, 19 октября, ведущий юрист центра "Парфенон" Павел Уткин.

Оспорить штраф с видеокамер можно в нескольких случаях. Во-первых, когда штрафуют, а авто при этом продано. В этом случае необходимо подать в МРЭО заявление о прекращении регистрации транспортного средства в связи с его продажей.

Оспорить штраф можно также в случаях фиксации камерой другого автомобиля или машины с ошибкой в госномере, тени от транспортного средства, упавшей на встречную полосу, а также остановки на запрещенном участке по требованию инспектора.

Кроме того, штрафа можно избежать, если за рулем транспортного средства находился другой человек, уточнил юрист. В таких ситуациях, как правило, решение выносится в пользу водителя, а штраф аннулируется, отмечает он.

"На оплату штрафов обычно дается два месяца, а оспорить его можно в течение 10 суток с момента получения письма с постановлением о правонарушении на почте или копии документа в ГИБДД. При этом быстрее всего рассматриваются дела непосредственно в ведомстве, в течение 10 суток, тогда как суд рассматривает их два месяца. Обращаться нужно в то подразделение ГИБДД, которое выписало штраф. Также можно подать заявление через портал «Госуслуги» или сайт суда", – советует Уткин.

Однако так можно оспорить штрафы только с автоматических камер.

Важно помнить и о том, что в первые 20 суток с момента получения штрафа его можно оплатить со скидкой 50%. А если сумма штрафов превысит 10 тысяч рублей, то она может удвоиться или быть заменена на общественные работы.

Бортжурнал,Павел Уткин,ГИБДД,
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