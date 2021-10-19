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Тайные знаки водителей: Как предупредить о смертельной опасности

Car.ru
29 минут назад

Известный автоэксперт Михаил Горбачев поведал о тайных знаках автомобилистов, которые известны далеко не всем водителям.

Тайные знаки водителей: Как предупредить о смертельной опасности
Фото: Car.ruCar.ru

Благодаря таким знакам любой участник дорожного движения может понять, что ему грозит опасность, или дать другим понять, что "путь открыт". Если перед совершением обгона впереди идущий автомобиль включает левый сигнал поворота это говорит о том, что вблизи есть встречный транспорт и манёвр может быть опасным.

А вот "моргание" правым поворотником свидетельствует о том, что дорога свободна и есть возможность обогнать машину, благополучно вернувшись в свой ряд. Если же встречные машины показывают указательным и большим пальцами руки знак "ОК", радоваться нельзя, это наоборот говорит о том, что нужно как можно быстрее перестроиться и уйти с дороги, избегая возникновения аварийных ситуаций.

Таким образом автомобилисты предупреждают, что у них спустило колесо, а, соответственно, может возникнуть опасная ситуация.

Бортжурнал,Михаил Горбачев,
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