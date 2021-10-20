Меньше четверти россиян поменяли резину на зимнюю

Только 23% водителей из России подготовились к новому сезону и установили зимние шины, стало известно из результатов опроса 6,5 тыс. автомобилистов в период с 12 по 18 октября 2021 года. Об этом говорится в пресс-релизе «Авито Авто», поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

Фото: Антон Денисов/РИА «Новости» Антон Денисов/РИА «Новости»

Среди тех водителей, кто еще не заменил шины, 24% планировали сделать при отрицательной среднесуточной температуре и выпадении осадков. Остальные ждали, когда днем температура опустится до 2℃ — 5℃ (22% процентов опрошенных), до 0℃ — 1 ℃ (19%) и ниже нуля (15%). При этом 10% опрошенных не собирались ориентироваться на погоду и хотели заменить шины «по календарю», оставшиеся 5% ездят на всесезонной резине и не планируют ее менять.

В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах 48% автомобилистов уже заменили резину, в Уральском федеральном округе — 31%, в Центральном федеральном округе — 19%, в Северо-Западном федеральном округе — 13%, а в Приволжском федеральном округе — 12% водителей.

Также по результатам опроса стало известно, что в более половины (51%) опрошенных водителей меняют резину в шиномонтаже. 23% «переобуваются» своими силами в гараже, а 10% обращаются в официальные дилерские сервисные центры.

Ответственно к сезонной замене резины подошли водители в возрасте от 18 до 24 лет — среди них «переобулись» уже 34%. Наименее активными оказались автовладельцы старше 55 лет — только 19% сменили шины.

В некоторых крупных городах России водители меняют шины самостоятельно чаще, чем в других. На первом месте в рейтинге оказался Екатеринбург (39% опрошенных), следом идут Уфа (38%), Пермь с Самарой (по 34%) и Вологда (32%). В Москве и Санкт-Петербурге значительно меньше автомобилистов, которые своими силами меняют шины (по 17%).

Ранее ГИБДД объяснила автомобилистам, когда следует менять летние шины на зимние.