Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+18° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 84.15
Войти в почту

Очередной вызов для мирового автопрома: теперь ему угрожает дефицит китайского магния

BFM.RU
1 час назад

Из-за затяжного энергокризиса власти китайской провинции Шэньси закрыли 35 из 50 заводов по производству магния, сообщает газета Financial Times. Остальные должны сократить объемы производства вдвое. А магний — ключевой компонент при создании алюминиевых сплавов для автомобилей.

Мировому автопрому угрожает новый дефицит
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Американские и канадские производители алюминиевых заготовок уже заявляют о перебоях с поставками. На долю КНР приходится около 80% от общемирового объема добычи магния, и проще решить энергокризис в стране, чем наладить производство в других странах, уверен гендиректор Vector Market Research Дмитрий Чумаков:

«Остановка производства и рост цен на магний — это факторы, которые очень негативно повлияют на автомобильный рынок, приведут к росту цен на автомобили. Скорее всего, появится эффект ажиотажного спроса, и автомобили будут перепродаваться дороже чем по ценам, которые устанавливают производители автомобилей. Достаточно сложно в краткосрочной перспективе каким-то образом перераспределить цепочки поставок для того, чтобы найти альтернативных поставщиков, но большая очень часть производства магния сконцентрирована в Китае. Я думаю, что, скорее всего, мировая автомобильная промышленность сконцентрируется на том, чтобы решить вопросы энергетического кризиса в Китае. Скорее всего, это будет более действенная мера, нежели рассматривать альтернативных поставщиков, которые не смогут к тому же обеспечить нужные объемы, с одной стороны. А с другой стороны — переход на альтернативных поставщиков, не расположенных в Китае, будет предполагать существенное изменение логистических цепочек, а это тоже достаточно сложный процесс».

На фоне дефицита магния цены на его поставки в Европу достигли исторического максимума. В сентябре они выросли на 75% и преодолели отметку в 9 тысяч долларов за тонну.

Бортжурнал,Дмитрий Чумаков,Financial Times,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители