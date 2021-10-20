Мировому автопрому угрожает новый дефицит

Из-за затяжного энергокризиса власти китайской провинции Шэньси закрыли 35 из 50 заводов по производству магния, сообщает газета Financial Times. Остальные должны сократить объемы производства вдвое. А магний — ключевой компонент при создании алюминиевых сплавов для автомобилей.
Американские и канадские производители алюминиевых заготовок уже заявляют о перебоях с поставками. На долю КНР приходится около 80% от общемирового объема добычи магния, и проще решить энергокризис в стране, чем наладить производство в других странах, уверен гендиректор Vector Market Research Дмитрий Чумаков:
«Остановка производства и рост цен на магний — это факторы, которые очень негативно повлияют на автомобильный рынок, приведут к росту цен на автомобили. Скорее всего, появится эффект ажиотажного спроса, и автомобили будут перепродаваться дороже чем по ценам, которые устанавливают производители автомобилей. Достаточно сложно в краткосрочной перспективе каким-то образом перераспределить цепочки поставок для того, чтобы найти альтернативных поставщиков, но большая очень часть производства магния сконцентрирована в Китае. Я думаю, что, скорее всего, мировая автомобильная промышленность сконцентрируется на том, чтобы решить вопросы энергетического кризиса в Китае. Скорее всего, это будет более действенная мера, нежели рассматривать альтернативных поставщиков, которые не смогут к тому же обеспечить нужные объемы, с одной стороны. А с другой стороны — переход на альтернативных поставщиков, не расположенных в Китае, будет предполагать существенное изменение логистических цепочек, а это тоже достаточно сложный процесс».
На фоне дефицита магния цены на его поставки в Европу достигли исторического максимума. В сентябре они выросли на 75% и преодолели отметку в 9 тысяч долларов за тонну.