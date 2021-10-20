Мировому автопрому угрожает новый дефицит

«Остановка производства и рост цен на магний — это факторы, которые очень негативно повлияют на автомобильный рынок, приведут к росту цен на автомобили. Скорее всего, появится эффект ажиотажного спроса, и автомобили будут перепродаваться дороже чем по ценам, которые устанавливают производители автомобилей. Достаточно сложно в краткосрочной перспективе каким-то образом перераспределить цепочки поставок для того, чтобы найти альтернативных поставщиков, но большая очень часть производства магния сконцентрирована в Китае. Я думаю, что, скорее всего, мировая автомобильная промышленность сконцентрируется на том, чтобы решить вопросы энергетического кризиса в Китае. Скорее всего, это будет более действенная мера, нежели рассматривать альтернативных поставщиков, которые не смогут к тому же обеспечить нужные объемы, с одной стороны. А с другой стороны — переход на альтернативных поставщиков, не расположенных в Китае, будет предполагать существенное изменение логистических цепочек, а это тоже достаточно сложный процесс».