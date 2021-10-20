Что нужно знать о рисунке протектора

Если рассмотреть следы разных машин на грунте, первое, на что обращаешь внимание — различие формы отпечатков. Рисунок протектора определяет поведение шины на разных типах дорожных покрытий. Сегодня производится три основных типа протектора, знание их характеристик позволяет сделать правильный выбор автомобильной резины.

Парадокс протектора. Если посмотреть в словарь автотерминов, то можно узнать, что протектором называют толстый слой износостойкой резины, который располагается между бортами с наружной стороны. Эта часть шины выполняет две основных задачи: обеспечивает защиту внутренней части покрышки и каркаса, и отвечает за надежное сцепление колес с дорожным покрытием.

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Если вспомнить школьный курс физики, станет понятно, что сцепление напрямую зависит от площади протектора. Это означает, что сплошное гладкое колесо должно показывать самые лучшие результаты. На практике это не совсем так. Гладкая шина будет обеспечивать отличное сцепление только на такой же гладкой и идеально сухой поверхности. Поэтому их устанавливают только на гоночные машины, предназначенные для соревнований.

При обычных условиях эксплуатации, колесам приходится преодолевать разные участки: зимой — снежную кашу и обледеневший асфальт, летом — сухие и мокрые дороги, а порой — покрытые травой поляны, заболоченные луга или каменистые склоны. Езда по шоссе и бездорожью, сухой и мокрой поверхности требует от протектора различных характеристик, поэтому за время существования автомобильных шин было разработано множество моделей с различным рисунком.

Типы рисунка протектора. Ведущие производители постоянно экспериментируют, создавая новые виды рисунков протектора, однако, по типу все они объединяются в три группы:

- направленные;

- ненаправленные;

- асимметричные.

Первые два типа являются симметричными. Но у ненаправленного симметрия наблюдается относительно радиальной плоскости, а у направленного — относительно центральной.

Ненаправленный рисунок — самый распространенный и популярный. Именно эту разновидность чаще всего используют для базовой комплектации большинства автомобилей эконом-класса. При установке шин с ненаправленным рисунком протектора, не нужно учитывать направление вращения, так что можно периодически переустанавливать колесо для более равномерного износа резины.

Направленный рисунок был изобретен для предотвращения аквапланирования и снижения уровня шума. Колеса с таким протектором очень быстро отводят воду из точки контакта, так что машина остается послушной даже в дождливую погоду. Характерный легко узнаваемый след часто можно заметить после проезда внедорожников.

Асимметричные разновидности рисунка — своеобразный компромисс. Их изобретатели поставили перед собой задачу создать шину, в которой сочетаются разные свойства. Как правило, наружная часть протектора специализируется на создании хорошего сцепления с сухими поверхностями. Внутренняя, на которой располагается большее количество ламелей, удерживает машину на мокрой трассе и предотвращает аквапланирование.

Выбираем варианты. К сожалению, ни одному бренду не удалось создать идеальный рисунок протектора, который будет одинаково хорош для любых условий. Модели с мощными грунтозацепами отлично ведут себя на грунтовых дорогах и в снежной каше, обеспечивая повышенную проходимость, но уступают более гладким разновидностям на шоссе. Разновидности с большим количеством ламелей идеально подходят для влажного климата, но в условиях пустыни или степи будут быстрее истираться за счет повышенной нагрузки.

Для того чтобы выбрать качественные шины, которые обеспечат отличную управляемость автомобиля, важно обратить внимание на все их характеристики. Ведь при торможении, поворотах и других маневрах значение будет иметь не только рисунок протектора, но и его глубина, ширина колеса, а также состав резиновой смеси.