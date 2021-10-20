Когда пассажира могут признать виновным в ДТП

При подавляющем числе ДТП роль пассажира, как правило, пассивна и при расследовании причин аварии он может выступать, максимум, как свидетель. Но бывают ситуации, когда именно он является виновником происшествия, а поэтому возмещать ущерб придется именно ему.

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Как пассажир может стать причиной ДТП? Например, он открыл дверь машины и собрался выйти, в результате чего в нее врезался велосипедист или другой автомобиль. Или же вопреки воле водителя он взял управление автомобилем на себя: проще говоря, вырвал у него руль и принялся крутить.

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Доказать вину пассажира, как правило, бывает крайне сложно, рассказал aif.ru автоюрист Сергей Радько, и таких случаев в судебной практике крайне мало. Одних лишь показаний водителя против показаний пассажира будет мало: нужна видеозапись. Например, видеорегистратора или городской камеры.

Если вина пассажира будет доказана, то в зависимости от последствий ДТП ему предстоит понести наказание. В том случае, если в аварии причинен легкий или средний вред здоровью кого-либо, то штраф по статье 12.29 КоАП составляет 500 рублей. Если есть тяжкий вред здоровью или погибшие, то пассажир будет нести ответственность уже в соответствии со статьей 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).

Если суд признает пассажира виновным по этой статье, то ему может грозить штраф до 700 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 4 лет или лишение свободы на этот же срок.

Нужно помнить, что во время движения все его участники - водители, пассажиры и пешеходы - имеют не только права, но и обязанности. По пункту 5.1 ПДД пассажиры обязаны быть пристегнуты. Они должны выходить из машины и садиться в нее только при полной остановке транспортного средства и со стороны обочины или тротуара. Выходить на проезжую часть можно только в том случае, если выйти на тротуар невозможно, а выход не создаст помех другим участникам дорожного движения.