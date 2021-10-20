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Когда пассажира автомобиля могут признать виновным в ДТП

Российская Газета
2 часа назад

При подавляющем числе ДТП роль пассажира, как правило, пассивна и при расследовании причин аварии он может выступать, максимум, как свидетель. Но бывают ситуации, когда именно он является виновником происшествия, а поэтому возмещать ущерб придется именно ему.

Когда пассажира могут признать виновным в ДТП
Фото: iStockiStock

Как пассажир может стать причиной ДТП? Например, он открыл дверь машины и собрался выйти, в результате чего в нее врезался велосипедист или другой автомобиль. Или же вопреки воле водителя он взял управление автомобилем на себя: проще говоря, вырвал у него руль и принялся крутить.

Видео дня

Доказать вину пассажира, как правило, бывает крайне сложно, рассказал aif.ru автоюрист Сергей Радько, и таких случаев в судебной практике крайне мало. Одних лишь показаний водителя против показаний пассажира будет мало: нужна видеозапись. Например, видеорегистратора или городской камеры.

Если вина пассажира будет доказана, то в зависимости от последствий ДТП ему предстоит понести наказание. В том случае, если в аварии причинен легкий или средний вред здоровью кого-либо, то штраф по статье 12.29 КоАП составляет 500 рублей. Если есть тяжкий вред здоровью или погибшие, то пассажир будет нести ответственность уже в соответствии со статьей 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).

Если суд признает пассажира виновным по этой статье, то ему может грозить штраф до 700 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 4 лет или лишение свободы на этот же срок.

Нужно помнить, что во время движения все его участники - водители, пассажиры и пешеходы - имеют не только права, но и обязанности. По пункту 5.1 ПДД пассажиры обязаны быть пристегнуты. Они должны выходить из машины и садиться в нее только при полной остановке транспортного средства и со стороны обочины или тротуара. Выходить на проезжую часть можно только в том случае, если выйти на тротуар невозможно, а выход не создаст помех другим участникам дорожного движения.

Законом не предусмотрено санкций за то, что пассажир отвлекает водителя во время движения или открывает дверь до того, как машина остановилась. Максимум, за что его могут оштрафовать - это за непристегнутый ремень. По статье 12.29 КоАП наказание составит 500 рублей.

Бортжурнал,Сергей Радько,Аргументы и Факты,
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