Новый Range Rover: первое изображение

Компания Land Rover покажет новый Range Rover 26 октября в 22:45 по московскому времени. Одновременно с анонсом премьеры британский производитель поделился и первым изображением новинки, хотя что-то рассмотреть на размытом тизере вряд ли не получится. Ясно одно — революции в дизайне не произойдет, а все изменения будут носить скорее эволюционный характер.

Фото: © Land Rover © Land Rover

Нынешний Range Rover — это внедорожник четвертого поколения, дебютировавший на Парижском автосалоне в далеком 2012 году и обновленный в 2017-м. Его преемник, по слухам, будет построен на платформе Modular Longitudal Architecture (MLA), изначально разработанной для Jaguar и совместимой с силовыми установками различной степени электрификации; сохранит общие пропорции, но в профиль станет больше походить на Velar.

Новый Range Rover сыграет роль технологического флагмана марки. А по роскоши и комфорту приблизится к Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan. В гамме будут гибридные версии и, возможно, полностью электрическая, способная без подзарядки проезжать до 480 километров. Ну а пока этого не произошло, Land Rover выпускает спецверсии модели, с особым декором и очень богатым оснащением.

Range Rover SV Golden Edition