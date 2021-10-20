Новый Range Rover: первое изображение

Компания Land Rover покажет новый Range Rover 26 октября в 22:45 по московскому времени. Одновременно с анонсом премьеры британский производитель поделился и первым изображением новинки, хотя что-то рассмотреть на размытом тизере вряд ли не получится. Ясно одно — революции в дизайне не произойдет, а все изменения будут носить скорее эволюционный характер.
Нынешний Range Rover — это внедорожник четвертого поколения, дебютировавший на Парижском автосалоне в далеком 2012 году и обновленный в 2017-м. Его преемник, по слухам, будет построен на платформе Modular Longitudal Architecture (MLA), изначально разработанной для Jaguar и совместимой с силовыми установками различной степени электрификации; сохранит общие пропорции, но в профиль станет больше походить на Velar.
Новый Range Rover сыграет роль технологического флагмана марки. А по роскоши и комфорту приблизится к Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan. В гамме будут гибридные версии и, возможно, полностью электрическая, способная без подзарядки проезжать до 480 километров. Ну а пока этого не произошло, Land Rover выпускает спецверсии модели, с особым декором и очень богатым оснащением.
К примеру, весной компания представила две новые версии внедорожника: SVAutobiography Ultimate и SVAutobiography Dynamic Ultimate. Первый, длиннобазный, адресован тем, кто предпочитает ездить с водителем, — он оснащен задними креслами в стиле бизнес-джетов. Второй доступен только в коротком кузове и отличается перенастроенной подвеской. А накануне в Японии появился Range Rover SV Golden Edition в цвете SV Bespoke blue и золотистым деком. Тираж спецверсии составит всего пять экземпляров.