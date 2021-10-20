Ищем роскошные автомобили до 2 млн рублей: что предлагает рынок автомобилей с пробегом

Можно ли купить по-настоящему роскошную и престижную машину по цене Kia Rio или Hyundai Creta? Да, если смотреть на рынок автомобилей с пробегом. Даже за сумму меньше 2 млн рублей в продаже можно найти премиальные седаны и внедорожники в хорошем состоянии.

Автомобили с пробегом премиального класса перед покупкой надо проверять с особой тщательностью. Ведь в случае любой поломки ремонт будет стоить очень дорого: за роскошь всегда надо платить.

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Jaguar за 2 миллиона

Jaguar XJ нечасто встретишь на наших дорогах, между тем это один из самых роскошных и комфортных автомобилей. Да и внешне модель производит «правильное» впечатление. При просмотре объявлений мы обратили внимание на белый XJ 2013 года выпуска с полным приводом и пробегом в 122 тысячи километров. Цена — 1 990 000 рублей. Продавец уверяет, что у него машина в максимально возможной комплектации, да к тому же недавно было проведено большое ТО.

Проверим его слова. Заказываем отчет на «Автотеке» и видим: не в розыске, залогов нет, документы «чистые», да и в такси машина не использовалась (не говоря уже про каршеринг). Однако немного напрягают сведения о кузовных ремонтах: смотрим внимательно и понимаем, что ДТП были небольшими. Судя по всему, был относительно небольшой удар в заднюю часть после чего пришлось менять бампер.

А теперь изучим данные о пробеге. И здесь все чисто — отчет «Автотеки» показывает, что машина имеет плавную кривую увеличения пробега.

Вывод: проверенный нами Jaguar XJ оказался «честным автомобилем»: пробег не скручивали, всего два владельца и, судя по записям в истории эксплуатации, за ним ухаживали. Можно звонить владельцу, договариваться о встрече и ехать на сервис для диагностики.

Автотека

Автотека

BMW 7-й серии: почему важно проверять машины перед покупкой

За роскошную BMW 7-й серии 2013 года с заявленным пробегом в 100 тысяч километров просят 1 590 000 рублей. При этом внешне машина выглядит отлично, комплектация богатая (даже с мониторами для задних пассажиров), плюс продавец отдает еще и комплект зимних шин с дисками. В общем, предложение интересное.

Заказываем отчет на «Автотеке» и видим, что никаких юридических проблем нет, в розыске «семерка» тоже не числится, да и в такси не работала. Однако есть данные о предыдущих авариях, которые произошли в 2016 и 2018 годах: столкновения были несильными и менялись лишь бамперы да задние фонари.

Однако с пробегом что-то нечисто. Судя по всему, его скручивали. Ведь когда BMW продавали в 2016 году, то было сказано, что он прошел 99 000 км. Однако отчет нам говорит, что потом на одометре появились цифры 54 960 км… И это крайне подозрительно.

Вывод: внешне машина выглядит отлично, но «Автотека» показала, что пробег скручивали. И, возможно, не один раз. Покупать такую машину опасно.

Автотека

Автотека

Cadillac Escalade: 2 миллиона рублей за огромный салон

Этот Cadillac неспроста считается одним из самых роскошных и просторных автомобилей: его иногда даже сравнивают с маленькой квартирой — мол, еще неизвестно, где больше места.

Мы обратили внимание на черный Escalade 2013 года с пробегом 134 тысячи километров: роскошная комплектация Platinum, семь мест в салоне, выдвигающиеся пороги, на втором ряду так называемые капитанские кресла с подогревом, трехзонный климат-контроль и многое другое. В общем, все лучшее, что есть в Cadillac сосредоточено здесь.

Заказываем проверку на «Автотеке» и понимаем, что никаких юридических проблем у автомобиля нет, а владелец вовремя платит за штрафы. Немного тревожно выглядит указание о том, что ранее был кузовной ремонт. Но изучаем отчет и видим, что речь идет лишь о замене заднего бампера и датчиков парковки. Теперь все внимание к пробегу — «Автотека» говорят, что его не скручивали. И это здорово!

Вывод: благодаря отчету «Автотеки» мы смогли убедиться, что перед нами автомобиль без скрученного пробега или серьёзных ДТП, о которых так не любят говорить продавцы. Если вы мечтаете об огромном «американце», то можно звонить продавцу и договариваться о встрече.

Автотека

Автотека

S-класс: так какой же у него пробег?

Продавец черного Mercedes-Benz S 500 с мотором мощностью 435 л.с. уверяет, что его автомобиль прошел всего 143 тысячи километров. Для S-класса с его V8 это совсем немного. К тому же нынешний владелец пишет в объявлении, что «автомобиль в отличном техническом и внешнем состоянии, вложений не требует, два ключа, я второй хозяин». Звучит хорошо, да и цена относительно невысока для S-класса — чуть больше 1,5 млн рублей.

Заказываем отчет на «Автотеке» и поначалу кажется, что с машиной все в порядке: никаких ограничений на регистрацию нет, в розыске она тоже не числится. Однако мы понимаем, что нынешний хозяин вовсе не второй ее владелец, а третий. А первые два были юридические лица. Для S-класса это нормальное явление — эту модель часто используют, чтобы возить руководство компаний. Был автомобиль и авариях.

Но главное, что отчет «Автотеки» показывает нам данные о пробеге автомобиля. И изучая их мы понимаем — пробег-то скручивали! Еще в 2018 году была информация, что S-класс пробежал больше 280 тысяч, однако затем «чудесным образом» появилось число 98 000. Сейчас же нас пытаются уверить, что машина прошла всего 143 тысячи. А сколько на самом деле?

Вывод: скрученный пробег — это очень плохо. По счастью «Автотека» позволяет выявить автомобили, где скручивали пробег.

Автотека