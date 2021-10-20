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Полный привод или имитации блокировок: что лучше на бездорожье?

Car.ru
1 час назад

Современные автомобили оснащаются различными системами помощи водителю. При этом почитатели более простой техники вроде "Нивы" или УАЗа, уверены, что вся эта электроника на жестком бездорожье, как мёртвому припарка. Сегодня мы определимся в пользе или ее отсутствии от электронных блокировок.

Полный привод или имитации блокировок: что лучше на бездорожье?
Фото: Car.ruCar.ru

Первый и самый главный аргумент "староверов", что простая конструкция более надежна и вынослива. В целом, можно согласиться с данным утверждением. Но как поведет себя та самая "Нива" в ситуации, когда произойдет вывешивание? Т.е. когда колеса по диагонали не будут касаться земли.

Да тут и гадать нечего. "Нива" повиснет и будет буксовать.

А вот электронные помощники перенаправят крутящий момент на те колеса, которые стоят на земле. Таким образом авто сможет выбраться из ловушки.

И конечно же не стоит забывать, что у настоящих внедорожников имеется и ручная блокировка дифференциалов.

А вот паркетникам, у которых все внедорожные "примочки" установлены лишь для галочки, делать на бездорожье нечего. Это чистой воды маркетинг.

Бортжурнал,УАЗ,
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