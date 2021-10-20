На рынок РФ электрокар Kia EV6 выйдет в 2022 году

Kia привезла в Россию электромобиль EV6 и представила его на презентации в Москве, которую посетил корреспондент «Газеты.Ru». В компании заявили, что модель планируется вывести на российский рынок во второй половине 2022 года.

Фото: Kia Kia

Поначалу продажи кроссовера начнутся в Москве и Санкт-Петербурге. В Kia уверены, что дефицит полупроводников сохранится и в будущем году, поэтому на Россию, вероятно, будет выделена ограниченная квота электромобилей. Количество автомобилей из первой партии, которые привезут в страну из Кореи, в компании назвать не могут, как и российскую цену автомобиля. Базовая версия электрокара на других рынках стартует с 40 тыс. евро — представители марки посоветовали отталкиваться от нее.

Видео дня

В Kia планируют работать над развитием зарядной инфраструктуры с дилерами в Москве и Санкт-Петербурге и изучают возможность предложить электрокар в своем подписочном сервисе.

Kia

Kia EV6 — первый электромобиль марки, который изначально разрабатывался без версии с традиционными ДВС. Он построен на новой платформе E-GMP, которую делит с электрокаром Hyundai Ioniq 5.

В Kia не берутся назвать комплектации, которые будут предлагаться в России. Тем не менее самой актуальной для нашей страны компания видит версию с увеличенной батареей (77,4 кВт*ч), полным приводом и силовой установкой мощностью 325 л.с. (239 кВт) и 605 Нм крутящего момента, такой автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 5,2 секунды и преодолевать 506 км на одном заряде батареи. Это самая производительная модификация автомобиля, но не самая дальнобойная (заднеприводная способна проезжать до 528 км). При использовании зарядной станции с напряжением 400В или 800В мощностью 350 кВт автомобиль можно зарядить с 0 до 80% за 18 минут. Также в линейку EV6 входит более мощная версия GT, но ее продажи начнутся позже.

Kia

Главными особенностями Kia EV6 называют плоский пол и колесную базу 2900 мм (это больше, чем у Sportage, Sorento и Mohave), благодаря чему простор в салоне сравним со среднеразмерным кроссовером. В салоне установлен панорамный изогнутый экран, в который интегрированы два 12-дюймовых дисплея. Обивка сидений выполнена из переработанного пластика. Объем багажника составляет 520 л и 1300 л при сложенных сиденьях второго ряда. Среди представленных на рынке электромобилей Kia видит конкурентами EV6 модели Audi e-tron и Jaguar I-Pace.

Kia