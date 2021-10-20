Ищем альтернативу Toyota Camry за 1 миллион рублей

Комфортные седаны класса «Е» по европейской классификации — это мечта многих российских водителей. Однако лидер этого сегмента — Toyota Camry — стоит в хорошей комплектации у дилера примерно 2,5 млн рублей. Недешево! Но давайте посмотрим, что предлагает вторичный рынок в сегменте больших седанов стоимостью до 1 млн рублей. А заодно научимся проверять автомобили по базам данных.

К выбору большого седана стоимостью до миллиона рублей надо подходить очень внимательно. Часто такие автомобили имеют внушительные пробеги, порой у них было несколько хозяев, да и таксисты их любят. Поэтому и проверять их надо тщательно. Впрочем, как и любой другой автомобиль с пробегом.

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Ford Mondeo за 780 тысяч

Mondeo 2013 года с 2-литровым двигателем привлек внимание благодаря пробегу в 110 тысяч километров. Это совсем немного для машины такого возраста. К тому же у автомобиля богатая комплектация Ghia, а судя по фотографиям салон и кузов находятся в хорошем состоянии.

Запрашиваем у «Автотеки» всю историю владения автомобилем. И видим, что у Mondeo было всего два владельца, причем последний обладает машиной лишь с октября 2021 года. Судя по всему, мы имеем дело с профессиональным продавцом. Но пугаться этого не стоит, нас же интересует машина, а не то, как люди зарабатывают деньги.

Второй факт, на который сразу обращаем внимание: автомобиль был в двух ДТП, в 2015 и 2021 году. Катастрофа? Не факт — надо смотреть на то, какие это были аварии (тем более, что отчет «Автотеки» это показывает). И мы видим, что работы заключались в замене бамперов, да покраске дверей. Если ремонт был сделан качественно, то это не страшно.

Кроме того, в отчете мы видим, что никаких запретов на регистрационные действия нет, в такси или в каршеринге автомобиль не использовался и, главное, можно отследить пробег автомобиля.

Вывод: отчет «Автотеки» показал, что можно найти Ford Mondeo с относительно небольшим пробегом. Но перед покупкой обязательно проведите диагностику на сервисе: обращайте внимание на состояние двигателя и коробки передач PowerShift.

Автотека

Автотека

Peugeot 508: французская альтернатива

При поиске альтернативы Toyota Camry на вторичном рынке многие забывают про такую модель, как Peugeot 508. Этот француз не очень распространен на наших дорогах, между тем он обладает массой достоинств.

Мы нашли 508-й 2012 года выпуска со 150-сильным мотором и автоматом за 721 тысячу рублей. Заявленный пробег чуть больше 98 тысяч километров. Судя по фотографиям состояние машины хорошее (про технику мы этого не знаем — перед покупкой автомобиль еще придется проверять). Запрашиваем отчет в «Автотеке» и понимаем, что ограничений на регистрацию нет, в такси или каршеринге автомобиль не работал.

Немного смутила только запись, что есть расчеты стоимости ремонта. Но оказывается, что речь идет о небольшом кузовном ремонте: судя по всему, был поцарапан бампер, который просто покрасили. Да и пробег оказался честным.

Вывод: благодаря отчету «Автотеки» мы убедились, что машина «честная», а продавец нас не пытается ввести в заблуждение. Можно договариваться о проведении диагностики автомобиля!

Автотека

Автотека

Kia Optima: скрытые подвохи

Эта серебристая Kia Optima 2012 года за 735 тысяч рублей с пробегом 128 тысяч километров сначала понравилась. Да и фотографии говорили, что с автомобилем все в порядке: видимых повреждений кузова нет, салон выглядит достойно, есть два комплекта покрышек, а и сам продавец уверяет, что Kia находится в хорошем состоянии.

Заказываем отчет на «Автотеке», где проверяют машину по большому количеству баз данных, и сразу же видим тревожный звонок, есть ограничения на регистрационные действия! Внимательно смотрим: оказывается, нынешний владелец не может заплатить штраф в 500 рублей. Из-за такой мелочи доводить дело до суда? Изучаем отчет «Автотеки» дальше.

В розыске эта «Оптима» не числится, залогов нет, за 9 лет жизни у нее было пять владельцев. Были и аварии, но серьезными их не назовёшь: судя по списку работ, у машины меняли фары, бамперы, да ремонтировали двери. В общем, мелкие ДТП, бывает…

Но вот еще один сигнал: оказывается, этот автомобиль работал в такси в Орловской области. И тут самое время проверить пробег. Неужели работая в такси эта Kia Optima прошла всего 128 тысяч? Увы, наши подозрения подтвердились. По данным «Автотеки» пробег скручивали. И сильно. Еще в середине февраля 2016 года у нее на одометре было 140 тысяч километров, а затем чудным образом появились цифры 70 тысяч. То есть можно предположить, что реальный пробег у машины уже около 200 тысяч…

Вывод: тот факт, что машина использовалась в такси, не является черной меткой. Однако отчет «Автотеки» показал, что и без этого «Оптима» имеет проблемы: запрет на регистрационные действия и скрученный пробег. И есть большие сомнения, что без отчета «Автотеки» мы бы об этом узнали.

Автотека

Автотека

Skoda Superb: рекорды по скручиванию пробега

Объявление о продаже Skoda Superb 2014 года с 1,8-литровым мотором было весьма оптимистичным: «максимальная комплектация, я собственник, продаю по причине покупки квартиры, ездить одно удовольствие». А самое главное, что радовал пробег — всего 82 тысяч километров при цене 688 тысяч рублей. Сказка, а не машина!

Но прежде чем звонить продавцу надо проверить Superb на «Автотеке». Запрашиваем отчет и через пару минут перед нами полная история автомобиля. И мы видим, что он не в залоге и не в розыске, в такси и каршеринге не был.

Но что это? Данные «Автотеки» говорят, что у машины было аж 9 владельцев, причем два первых из них — это юридические лица. А все остальные покупатели — физические лица — по какой-то причине расставались с машиной довольно быстро. Уже очень подозрительно.

А вот перед нами и предыдущие объявления о продаже. И оказывается, что еще в 2019 году в объявлении о продаже этого Superb было написано следующее: «на 290 тысяч км сделан капитальный ремонт двигателя и установлена новая коробка. Масло ест литр-полтора от ТО до ТО. На 350 тысячах была замена ГРМ». Мало того, в записях об истории эксплуатации мы находим указание, что в 2019 году машина продавалась с пробегом… 410 000 км. То есть ни о каких заявленных 82 тысячах и речи идти не может!

Вывод: только благодаря отчету «Автотеки» мы поняли, что этот Superb прошел вовсе не 82 тысячи километров, а больше. Гораздо больше! Поэтому не стоит даже терять время на звонки продавцу и осмотр автомобиля.

Автотека