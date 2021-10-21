АвтоВАЗу не хватает компонентов для трех систем

На YouTube-канале «На заводе» выпустили видео, посвященное дефициту комплектующих на АвтоВАЗе, из-за которых завод по несколько раз в месяц вынужден останавливать сборку машин то на одной, то на другой линии. Ранее сообщалось, что предприятию не хватает микросхем-контроллеров датчика антиблокировочной системы тормозов. Теперь же выяснилось, что в дефиците также компоненты электроусилителя руля, подушек и датчиков ремней.

Фото: © Depositphotos © Depositphotos

Для того, чтобы дефицит электронных компонентов не парализовал производство автомобилей полностью, инженерам АвтоВАЗа пришлось внести в конструкцию моделей Lada около десятка изменений, причем работа велась «в тесной кооперации с Renault Group».

«Немалая доля ответственности лежит на электронных инженерах, потому что нельзя просто так взять первую попавшуюся похожую микросхему и заменить ею ту, которая исчезла. В автомобиле для них очень вредная окружающая среда, это своего рода инженерная загадка», — пояснил начальник бюро отдела проектирования аппаратного обеспечения АвтоВАЗа Владимир Александров.

С середины лета АвтоВАЗ выпускает упрощенные и удешевленные версии Lada Largus и XRay без мультимедиасистемы с сенсорным экраном, навигации и камеры заднего вида, а также мультируля и круиз-контроля. Аналогичное исполнение появилось и у Vesta.

Однако производственных потерь избежать все же не удалось. Ранее стало известно, что из-за простоев с июня по август АвтоВАЗ выпустил на 40 тысяч машин меньше, чем планировалось, а потери в сентябре составили 20 тысяч автомобилей.