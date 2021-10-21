Skoda Kodiaq официально стал роскошным автомобилем

«Существенного влияния на расходы тех, кто покупает машины среднего сегмента, с учетом того, что автомобили очень сильно подорожали (если взять, например, диапазон до 5 млн рублей, то налог увеличится, грубо говоря, на 10%), этот коэффициент роскоши не повлияет. Если взять машины стоимостью от 5 млн, то там действительно коэффициент достаточно внушительный. Но, поскольку здесь речь идет уже не о рациональной покупке, а об эмоциональной, дополнительный платеж делает ощущение от покупки еще более эксклюзивным, потому что владелец такого автомобиля в том числе показывает, что он в состоянии не только приобрести автомобиль, но и у него есть определенный налог на роскошь».