Skoda Kodiaq официально стал роскошным автомобилем

Минпромторг расширил перечень попадающих под налог на роскошь автомобилей. И попали в этот обновленный список машины, которые, мягко говоря, сходу не вызывают ассоциаций с роскошной жизнью
Минпромторг опубликовал обновленный список моделей, формально попадающих под увеличенный транспортный налог — то есть под налог на роскошь. Его пополнили 87 моделей.
Изначально, когда налог на роскошь вводился, в этот список попадали Bentley, Aston Martin, Ferrari, BMW, Mercedes, Audi — автомобили, которые тогда стоили более 3 млн рублей. А теперь там есть и Honda Pilot, и Toyota Highlander, и Mazda CX-9 и даже Skoda Kodiaq и Subaru Outback. Речь, конечно, не обо всех комплектациях, но тем не менее. Просто Kodiaq в комплектации «актив» с двигателем 1,4 и передним приводом сегодня стоит от 3 млн 160 тысяч рублей, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:
«Стоит планка — 3 млн рублей, поставлена она в 2013-м, по-моему, году. В 2013 году 3 млн рублей стоило достаточно небольшое количество автомобилей. С тех пор рубль девальвировал в два раза, много еще чего интересного произошло, а планка в 3 млн осталась нерушимой. Насколько я знаю, даже сам Минпромторг обращался в Минфин с просьбой изменить это как-то, во всяком случае, так говорят в Минпроме. Целый ряд депутатов уже выступали по этому поводу, но, что называется, воз и ныне там, притом что у нас средняя цена покупки нового автомобиля уже превысила 2 млн рублей. И не исключено, что через пару лет Lada Granta тоже попадет в предметы роскоши».
Однако владельцам автомобилей массового сегмента, которые внезапно стали роскошными, паниковать не стоит. Во-первых, речь все-таки не обо всех комплектациях, а во-вторых, роскошной машина стоимостью чуть выше 3 млн будет оставаться недолго. Из списка Минпромторга они выпадают в основном через год-два. А на этот период налог для недорогих машин из «роскошного» списка Минпромторга возрастает не принципиально, отмечает гендиректор Vector Market Research Дмитрий Чумаков:
«Существенного влияния на расходы тех, кто покупает машины среднего сегмента, с учетом того, что автомобили очень сильно подорожали (если взять, например, диапазон до 5 млн рублей, то налог увеличится, грубо говоря, на 10%), этот коэффициент роскоши не повлияет. Если взять машины стоимостью от 5 млн, то там действительно коэффициент достаточно внушительный. Но, поскольку здесь речь идет уже не о рациональной покупке, а об эмоциональной, дополнительный платеж делает ощущение от покупки еще более эксклюзивным, потому что владелец такого автомобиля в том числе показывает, что он в состоянии не только приобрести автомобиль, но и у него есть определенный налог на роскошь».
Возвращаясь к планке в три с лишним миллиона: налог на мощный (по меркам линейки) 180-сильный Kodiaq в Москве составит 9900 рублей с применением «роскошного» коэффициента и 9 тысяч рублей — без него. 900 рублей — роскошь, которую владелец Skoda может себе позволить.