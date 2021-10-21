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Страховщики ожидают рост цен на ОСАГО

Елена Прошина
56 минут назад

Стоимость полисов ОСАГО в России в 2022 году может вырасти на 20%, сообщают «Известия» со ссылкой на директора департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Дениса Макарова.

Страховщики предупредили о росте цен на ОСАГО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как ожидается, поправки в закон об ОСАГО повысят размер страховой премии за причинение вреда жизни и здоровью в автоавариях до 2 млн рублей. В настоящее время размер выплат ограничен суммой в 500 тысяч рублей.

Макаров считает, что повышение размера выплат должно привести к очередному расширению тарифного коридора. «Конечно, это будет сопровождаться корректировкой цен на ОСАГО, так как увеличение лимита страхового покрытия всегда требует роста страхового тарифа — в этом заключается суть страхования», — сообщил он. Директор департамента согласился с оценкой РСА. По его словам, стоимость полиса может вырасти примерно на 20%».

Банк России выступил с предложением, согласно которому, стоимость полиса ОСАГО может быть снижена на 10% для аккуратных водителей, которые не совершают ДТП. Цены для нарушителей, наоборот, увеличат. Также ЦБ РФ анонсировал перерасчет выплат по полюсам. Речь идет о справочниках средней стоимости запасных частей, что сделает новый механизм определения стоимости ремонта более прозрачным для автовладельцев.

Бортжурнал,Денис Макаров,Альфастрахование,Центральный банк России,газета "Известия",
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