Страховщики предупредили о росте цен на ОСАГО

Стоимость полисов ОСАГО в России в 2022 году может вырасти на 20%, сообщают «Известия» со ссылкой на директора департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Дениса Макарова.

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Как ожидается, поправки в закон об ОСАГО повысят размер страховой премии за причинение вреда жизни и здоровью в автоавариях до 2 млн рублей. В настоящее время размер выплат ограничен суммой в 500 тысяч рублей.

Макаров считает, что повышение размера выплат должно привести к очередному расширению тарифного коридора. «Конечно, это будет сопровождаться корректировкой цен на ОСАГО, так как увеличение лимита страхового покрытия всегда требует роста страхового тарифа — в этом заключается суть страхования», — сообщил он. Директор департамента согласился с оценкой РСА. По его словам, стоимость полиса может вырасти примерно на 20%».