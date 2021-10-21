Новый пикап ГАЗ М20 «Победа» 2021–2022 раскрывается незадолго до дебюта

В социальных сетях появились фотографии обновленной модели ГАЗ М20 «Победа», появившиеся незадолго до официальной презентации новинки.

Фото: Car.ru Car.ru

Пикап будет относиться к 2021-2022 модельному году. Показанные рендеры вызвали большой ажиотаж среди будущих покупателей, которые заинтересовались моделью и готовы стать ее обладателями. Шикарный внешний вид, а также оснащение, позволят внедорожнику конкурировать с премиальными машинами немецкого бренда Mercedes-Benz.

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Все технические параметры пока засекречены. Неизвестно даже, на какой именно платформе будет создан автомобиль. Но то, что транспортное средство получится крупным и необычным - точно. Дата презентации, старта производства и стоимость кроссовера также не озвучиваются.