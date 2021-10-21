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ГИБДД назвала правила ПДД, которые чаще всего нарушают дети

Газета.Ruиещё 2
59 минут назад

Московская Госавтоинспекция рассказала, что основными нарушениями ПДД детьми стали переход в неустановленном месте и вне пешеходного перехода, нарушение требований сигнала светофора и неожиданный выход из-за припаркованного транспортного средства.

Какие пункты ПДД чаще всего нарушают дети
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

За первые девять месяцев 2021 года в Москве зарегистрировано 338 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 352 ребенка-пешехода, по собственной неосторожности пострадали 127 детей. При этом наибольшему риску дорожно-транспортного травматизма подвержены дети в возрасте от 10 до 15 лет.

Из-за нарушений, которые допускали водители, пострадали 225 детей-пешеходов. Чаще всего автомобилисты не соблюдали правила проезда пешеходных переходов, неправильно выбирали скорость в зависимости от условий, не предоставляли преимущество пешеходам, игнорировали сигналы светофора и нарушали правила движения по дворовой территории и жилой зоне.

Бортжурнал,ГИБДД,
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