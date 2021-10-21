Какие пункты ПДД чаще всего нарушают дети

Московская Госавтоинспекция рассказала, что основными нарушениями ПДД детьми стали переход в неустановленном месте и вне пешеходного перехода, нарушение требований сигнала светофора и неожиданный выход из-за припаркованного транспортного средства.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

За первые девять месяцев 2021 года в Москве зарегистрировано 338 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 352 ребенка-пешехода, по собственной неосторожности пострадали 127 детей. При этом наибольшему риску дорожно-транспортного травматизма подвержены дети в возрасте от 10 до 15 лет.