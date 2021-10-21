Почему ваш автомобиль может привлечь внимание ДПС

Российский автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал о том, какие транспортные средства чаще всего останавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее издание CAR.RU уже рассказывало о том, что может привлечь полицию в автомобилистах. Так сотрудники ГИБДД часто обращают внимание на грязные машины, имеющие нестандартную тонировку.

Кроме того, остановить могут и водителей, эксплуатирующих автомобили с неработающей светотехникой. Нечитаемые номера тоже относятся к причинам частых остановок, как впрочем и неадекватное поведение на дороге.

Очень часто владельцы личных машин сами доводят до того, что привлекают к себе внимание сотрудников правоохранительных органов. Ответственное отношение к своему автомобилю, проверка его перед каждой поездкой и спокойное общение с сотрудниками ГИБДД позволит избежать штрафов и негативных последствий.