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Автоэксперт перечислил признаки привлекающего инспекторов ДПС автомобиля

Car.ru
2 часа назад

Российский автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал о том, какие транспортные средства чаще всего останавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Почему ваш автомобиль может привлечь внимание ДПС
Фото: Car.ruCar.ru

Ранее издание CAR.RU уже рассказывало о том, что может привлечь полицию в автомобилистах. Так сотрудники ГИБДД часто обращают внимание на грязные машины, имеющие нестандартную тонировку.

Кроме того, остановить могут и водителей, эксплуатирующих автомобили с неработающей светотехникой. Нечитаемые номера тоже относятся к причинам частых остановок, как впрочем и неадекватное поведение на дороге.

Очень часто владельцы личных машин сами доводят до того, что привлекают к себе внимание сотрудников правоохранительных органов. Ответственное отношение к своему автомобилю, проверка его перед каждой поездкой и спокойное общение с сотрудниками ГИБДД позволит избежать штрафов и негативных последствий.

Важно понимать, что все вышеперечисленные причины могут стать и поводом для возникновения аварийных ситуаций, поэтому ГИБДД вынуждены предотвращать подобные ситуации заранее, останавливая водителей и штрафуя их.

Бортжурнал,Егор Васильев,ГИБДД,МВД,
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