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Как обезопасить автомобиль от угона: четыре нестандартных способа

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1 час назад

Статистика страховых компаний свидетельствует, что самыми угоняемыми марками автомобилей в России в 2021 году являются Hyundai (Solaris, Creta, Tucson), а также Kia Rio и Sportage. Также угонщики чаще останавливают свой выбор на Lexus LX, Toyota Camry и RAV4. Противостоять мошенникам можно с помощью традиционных противоугонных средств, но этого может оказаться недостаточно. Специалисты назвали дополнительные системы, которые помогут обезопасить авто от кражи.

Четыре нестандартных способа обезопасить автомобиль
Фото: ПрофильПрофиль

Замок на капот

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В качестве одного из компонентов противоугонного комплекса может использоваться механическая охранная система. Замок устанавливается при наличии цифровой блокировки под капотом, так как он отвечает именно за ее защиту от злоумышленников, пишет портал Tarantas News. Работает система следующим образом – блокировка закольцовывает всю охранную систему и не отключается из салона. Устранить ее можно только механически, но доступ к ней закрыт из-за замка капота. Разблокировать систему можно, пройдя авторизацию (что может сделать только владелец).

Блокировка руля

Недорогой аксессуар, который отпугивает угонщиков, не желающих тратить время на съем механизма. Можно устанавливать как в противоугонном комплексе, так и отдельно. Эффективность замка, блокирующего рулевой вал, зависит от выбранного производителя и способа фиксации.

Замок на коробку передач

Наиболее незамысловатой системой, которая отпугнет только неопытных мошенников, является блокировка селектора. Оптимальным и гораздо более надежным вариантом является установка устройства, которое будет блокировать механизм переключения передач в коробке именно под капотом, защищенном дополнительным замком.

Блокировка дверей

Дверные блокираторы в виде штыревого механизма не могут устанавливаться в качестве самостоятельной противоугонной системы, так как управляются с помощью сигнализации или иммобилайзера. Такие механизмы, как правило, встречаются на автомобилях премиального класса, в которых дополнительно стекла оклеиваются укрепляющей пленкой.

Как писал сайт Profile.ru, водители могут сами снизить риск угона автомобиля, считают в полиции. Сотрудники ГИБДД рекомендуют придерживаться ряда правил, которые снизят вероятность кражи

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