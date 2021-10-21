Фото нового Range Rover вызвало недоумение в Сети

Через неделю компания Range Rover планировала представить новый Land Rover. Даже тизер выпустила. Презентация, конечно, состоится, но будет менее интересной, так как в Сети появились сканы брошюры новинки и даже "живые" фото! Или… дизайн, показанный на них, может привлечь к премьере больше зрителей, которые не могут прийти в себя и поверить, что на иллюстрациях действительно новый Range Rover.

Фото: Instagram Instagram

Революция в дизайне - это не про Jaguar Land Rover из Великобритании. Даже Джефри МакГоверн в сопроводительном сообщении к официальному тизеру отметил: "Вдохновлённый креативным мышлением в поиске совершенства, он не идёт на поводу у модных трендов и благодаря модернистской философии дизайна и более чем полувековому успешному развитию становится самым желанным автомобилем из всех, когда-либо созданных Range Rover".

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Креатив, суди по фото, опубликованным premiersportsUK и cochespias, заключается преимущественно в подходе к дизайну задней части автомобиля с очень узкими фонарями, которые соединяясь, образуют П-образный элемент. В полосе, проходящей между фонарями, скорее всего, размещены указатели поворота.

Фронтальная часть в основном осталась такой же, изменены лишь архитектура головной оптики, рисунок решётки радиатора и дизайн бампера.

В салоне Range Rover установлена новая мультимедийная система с увеличенной диагональю дисплея, дефлекторы воздуховодов стали уже, переработан сенсорный дисплей климат-системы, четырёхспицевое рулевое колесо уступило место двухспицевому с тачпадами, вместо вращающегося селектора трансмиссии теперь устанавливается компактный джойстик, которого потребовали, вероятно, клиенты. Скорее всего, новый Range Rover также получил цифровую приборную панель увеличенного размера.

Range Rover, по предварительной информации, создан на платформе MLA. Внедорожник предложат с турбодизелями мощностью 250, 300 и 350 л.с., а также с подзаряжаемыми гибридными установками P400e и P500e. В зависимости от рынка в гамме будет присутствовать и бензиновый V8.

Мировая премьера нового Range Rover запланирована на 26 октября 2021 года, она начнётся в 22:45 по московскому времени.