Через сколько лет желательно перепродавать автомобиль

При покупке транспортного средства автомобилисты редко задумываются о том, какой срок можно будет его использовать. Рано или поздно наступает момент, когда транспорт уже пора менять на новый, только этот срок нельзя определить сразу. Как правило, автомобиль перепродают, чтобы приобрести более современный, с технической точки зрения. В среде любителей автомобильной техники нет единого мнения, когда именно наступает такой период - через 2 года или через 7 лет. Принимать такое решение следует исходя из объективных факторов.

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Аналитическое агентство Автостат часто проводит анализ срока использования определенной продукции, в том числе и транспортных средств. Исследования показывают, что в России автомобилисты эксплуатируют транспортные средства после приобретения в салоне примерно 5 лет. Если рассматривать модели в разных ценовых сегментах, для них этот срок может заметно отличаться. К примеру, в премиальном классе автомобили перепродаются уже через 3 года пользования. Если же рассматривать легковые транспортные средства отечественных производителей, этот срок намного больше - чаще доходит до 6 лет. Нужно учитывать, что в процессе проведения анализа специалисты не учитывали статистику продаж транспорта, который служил одному владельцу более 10 лет.

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Такой подход к подсчету просто не позволяет охватить полную картину рынка в России. Из-за финансовых причин граждане в большинстве случаев вынуждены эксплуатировать один и тот же автомобиль намного дольше - до 12 лет. Но в стране есть и противоположный класс водителей - они могут позволить себе менять транспортные средства каждые 1-3 года. Поэтому, если приблизить эти данные к анализу, более реальным сроком считается 5-10 лет владения.

Но как к этому вопросу относятся сами автомобилисты? Почти половина уверена, что эксплуатировать купленный транспорт можно не менее 7 лет. Еще 22% водителей высказываются, что готовы тратить на приобретение нового авто деньги каждые 5-6 лет. Эксплуатировать машину 4-5 лет могут 21% опрошенных. И только 11% опрошенных среди жителей России заявляют, что могут позволить себе менять транспорт каждые 2-3 года.

Если бы машины со временем не изнашивались и не требовали дорогостоящего обслуживания, их можно было бы использовать намного дольше. Однако, любая техника рано или поздно ломается, уже через 2-3 года заканчивается гарантия производителя. С этого момента все последующие поломки приходится ремонтировать самостоятельно - за свой счет. Именно этого фактора пытаются избегать автолюбители, поэтому придерживаются идеи перепродавать транспорт каждые 2-3 года.

Но при реализации машины в таком возрасте владелец несет значительные финансовые издержки. Любая модель сразу после выезда из салона теряет 15% стоимости. В последующие несколько лет она дешевеет еще на 10-15% в год. В дальнейшем динамика снижения сокращается, поэтому некоторые предпочитают менять автомобиль через 6-8 лет.

Многое зависит от качества обслуживания авто и его технического состояния. Если машина часто ломается в период действия гарантийного срока, то от неё, конечно, лучше избавиться.

Если же автомобиль не доставляет владельцу хлопот в первые несколько лет, то и решиться на его замену из-за заканчивающегося срока гарантии или неминуемого роста расходов на обслуживание и ремонт уже сложнее.