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Какие кроссоверы боятся бездорожья: особенности автомобилей с полным приводом

Car.ru
2 часа назад

Многие водители сегодня обращают внимание на модели SUV-сегмента, вот только далеко не все кроссоверы можно эксплуатировать на бездорожье.

Какие кроссоверы боятся бездорожья
Фото: Car.ruCar.ru

Есть машины, созданные исключительно для городской эксплуатации, поэтому попытки передвижения по бездорожью обернутся серьезными поломками и дорогостоящим ремонтом.

Так, кроссоверы Hyundai Santa Fe, ix35, Tucson, ix55, а также Kia Sportage и Sorento можно с комфортом эксплуатировать только по ровным дорогам. Дело в том, что у полноприводных модификаций вращение на задние колеса осуществляется от поперечно расположенного силового агрегата, передаваясь через угловой редуктор. Опытные механики называют это явным просчетом производителей.

Аналогичная проблема встречается также у моделей Volvo, Land Rover Freelander 2 и Range Rover Evoque. Поэтому водителям советуют не пытаться испытывать судьбу и не отправляться даже на сложные проселочные дороги, но, конечно, в том случае если нет желания проводить последующий ремонт.

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