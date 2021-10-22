Какие кроссоверы боятся бездорожья

Многие водители сегодня обращают внимание на модели SUV-сегмента, вот только далеко не все кроссоверы можно эксплуатировать на бездорожье.

Есть машины, созданные исключительно для городской эксплуатации, поэтому попытки передвижения по бездорожью обернутся серьезными поломками и дорогостоящим ремонтом.

Так, кроссоверы Hyundai Santa Fe, ix35, Tucson, ix55, а также Kia Sportage и Sorento можно с комфортом эксплуатировать только по ровным дорогам. Дело в том, что у полноприводных модификаций вращение на задние колеса осуществляется от поперечно расположенного силового агрегата, передаваясь через угловой редуктор. Опытные механики называют это явным просчетом производителей.