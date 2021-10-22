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BMW начала сбор заказов на электрохэтчбек i4

Autorating.ru
2 часа назад

На российском сайте компании BMW к заказу стал доступен электрический лифтбек i4. Предзаказы принимаются на безальтернативную топ-модификацию i4 M50 укомплектованную двухмоторной силовой установкой, на передней оси тут расположен электропривод мощностью 258 л.с., задний выдаёт 313 л.с., совокупная отдача электросистемы — 544 л.с. и 795 Нм, правда доступна она только в течение девяти секунд и количество пиковых нагрузок будет ограничено в рамках одной зарядки. Разгон 0-100 км/ч такой модификации покоряется за 3,9 с, максимальная скорость уже 225 км/ч, запас хода — 510 км (WLTP).

BMW начала сбор заказов на электрохэтчбек i4
Фото: BMW BMW
BMW

Цены пока не обозначены, нет и стартового набора оснащения, по предварительным данным их опубликуют ближе к официальному старту продаж. Для примера в Германии за такую модификации просят от 70 тысяч евро (~5,78 млн рублей).

Бортжурнал,BMW,
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