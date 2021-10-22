Минералка или синтетика: как правильно выбрать масло

Моторное масло не только смазывает детали двигателя. Оно помогает охлаждать его при нагреве, очищает его и защищает от коррозии.

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При выборе масла, отмечают эксперты портала "110 км", лучше всего следовать рекомендациям производителя. Существует общие правила, на которые они советуют обращать внимание всем водителям.

Разновидности моторного масла

Существуют три основных разновидности моторного масла. Чем они отличаются?

Минеральное производится из сырой нефти. Образует плотный слой смазки, но в холодную погоду густеет. Плохо держит присадки.

производится из сырой нефти. Образует плотный слой смазки, но в холодную погоду густеет. Плохо держит присадки. Полусинтетическое . За счет добавления производных нефти, полученных методом органического синтеза, лучше держит присадки. По большей части состоит из минерального масла.

. За счет добавления производных нефти, полученных методом органического синтеза, лучше держит присадки. По большей части состоит из минерального масла. Синтетическое . Получается из производных нефти с помощью оргсинтеза. Лучше всего защищает и смазывает современные двигатели. При этом стоит дороже всего.

Во все виды моторного масла добавляют различные присадки. Они помогают бороться со вспениванием смазки в двигателе, улучшают чистящие свойства масла, препятствуют его окислению или выпадению в осадок, помогают поддерживать вязкость при разных температурах и снижают износ двигателя. Опытные водители выбирают масло в зависимости от нужных им присадок.

Выбор моторного масла в зависимости от автомобиля

Минеральное масло подходит только двигателям старых моделей. Для современных автомобилей можно применять полусинтетику, если у водителя не слишком агрессивная манера езды.

В новые двигатели и в жестких погодных условиях специалисты рекомендуют заливать только синтетику. Полусинтетическое и тем более минеральное масло не подходит турбомоторам и современным дизельным моторам.

Советы по замене моторного масла

Эксперты рекомендуют сразу же заменить моторное масло при покупке автомобиля с пробегом. Сложно определить, какое масло заливал предыдущий владелец и как долго оно проработало. Иногда необходимо предварительно промыть двигатель.