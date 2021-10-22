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Кроссовер Hyundai Creta готовится к обновлению

Wroom.ru
2 часа назад

Компания Hyundai опубликовала дизайнерские эскизы обновленного кроссовера Hyundai Creta второго поколения, дебютировавшего три года назад и появившегося в России только минувшим летом.

Hyundai Creta готовится к обновлению
Фото: wroomwroom

Судя по иллюстрациям, автомобиль получит новую фронтальную часть, цельную композицию из фар и решетки радиатора, иную форму блоков ближнего и дальнего света и еще ряд внешних особенностей.

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Официально обновленную «Крету» представят в ноябре в Индонезии, где машину и начнут продавать в первую очередь. В следующем году модернизированный автомобиль появится в Индии и Китае, а еще через год ожидается и его премьера в России.

Сейчас на нашем рынке Hyundai Creta второго поколения предлагается по цене от 1 199 000 рублей за версию с бензиновым мотором 1.6, развивающим 123 л. с. и работающим с механикой и передним приводом.

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Между тем в начале этого месяца из-за проблем с поставками электронных компонентов компания Hyundai изменила спецификации кроссовера Creta для российского рынка.

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