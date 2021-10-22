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В Италии эвакуировали машину, стоявшую на одном месте 47 лет

Российская Газета
2 часа назад

В октябре за этой историей следила вся Италия: власти небольшого городка Конельяно решали, что делать со старой Lancia Fulvia, припаркованной на одной из улочек в далеком 1974-м и с тех пор никогда не покидавшей своего места.

В Италии эвакуировали припаркованную на 47 лет машину
Фото: TwitterTwitter

Машина принадлежала 94-летнему Анджело Фреголенту, когда-то продававшему газеты. Однажды мужчина сломал бедро, из-за чего не мог больше садиться за руль, но использовал Lancia в качестве мини-склада для печатной продукции, оставив ее рядом со своим киоском.

Когда сеньор Фреголент вышел на пенсию, киоск убрали, но Lancia осталась. Машина была припаркована по всем правилам, владелец оплачивал дорожный налог и страховку, поэтому у властей не возникало никаких претензий.

Со времен старая Lancia с улицы Замбони стала местной достопримечательностью и одним из символов Конельяно. Неизвестно, сколько лет она еще простояла бы так, но в начале октября некоторые горожане начали жаловаться, что машина занимает половину тротуара и мешает детям, идущим в школу.

Весть о том, что старую Lancia из Конельяно собираются куда-то увезти, быстро разлетелась по итальянскому интернету и стала предметом бурных дискуссий. В течение нескольких дней улицу Замбони посетили корреспонденты нескольких крупных изданий, многие люди специально приезжали, чтобы сделать селфи на фоне знаменитой машины, и даже губернатор Венеции счел необходимым лично оценить ситуацию на месте. Позже он рассказал журналистам, что помнит эту Lancia с детства.

Сначала машину хотели переместить во двор неподалеку, чтобы сеньор Фреголент мог любоваться ей из окна, но местные предприниматели предложили кое-что получше. Они решили отреставрировать автомобиль, после чего передать его на хранение в технический институт Конельяно. Сейчас Lancia увезли с улицы Замбони на эвакуаторе, в ближайшие дни она примет участие в выставке Vintage Auto Moto 2021 в городе Падуя.

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