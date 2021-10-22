Тайваньская Foxconn показала соперника Tesla

На этой неделе тайваньская компания Foxconn, являющаяся главным сборщиком iPhone, представила сразу три электрокара. Все они построены совместным предприятием Foxconn и Yulon Motor под названием Foxtron. Теперь же об одном из них – седане Model E – решил рассказать подробнее Кевин Райс, креативный директор итальянского ателье Pininfarina, которое и отвечало за его внешность. Помимо этого, прототип снаружи и внутри показали на видео и первых промо-фотографиях.

Фото: © Foxtron © Foxtron

Райс описывает дизайн 5,1-метрового Model E как «неподверженный течению времени» и сочетающий в себе технологичность Foxconn и элегантность, которую ожидают от моделей работы Pininfarina. Главная «фишка» в экстерьере – это несколько LED-дисплеев, расположенных под передней и задней оптикой, а также в дверях. Благодаря им машина сможет коммуницировать с окружающим миром, пояснил Райс: например, подавать сигналы велосипедистам и пешеходам о направлении движения.

Вход в салон Model E осуществляется с помощью системы распознавания лиц. Внутри расположены крупные экраны, в том числе отображающие видео с внешних камер, которыми заменены зеркала заднего вида, и отдельный планшет для пассажиров второго ряда. Отделка выполнена из «дорогих» материалов – натуральной кожи и дерева, – под стать люксовому характеру Model E.

Электроседан построен на масштабируемой платформе MIH, которая также легла в основу двух других новинок Foxtron – кроссовера Model C и автобуса Model T. В движение его приводит двухмоторная силовая установка, развивающая 748 лошадиных сил. С места до 100 километров в час батарейный седан разгоняется за 2,8 секунды – как, к примеру, Porsche 911 Turbo и McLaren 765LT Spider. Запас хода составляет 750 километров, а коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,22.

Foxtron

Foxtron

Foxtron

Foxtron