Тайваньская Foxconn показала соперника Tesla

На этой неделе тайваньская компания Foxconn, являющаяся главным сборщиком iPhone, представила сразу три электрокара. Все они построены совместным предприятием Foxconn и Yulon Motor под названием Foxtron. Теперь же об одном из них – седане Model E – решил рассказать подробнее Кевин Райс, креативный директор итальянского ателье Pininfarina, которое и отвечало за его внешность. Помимо этого, прототип снаружи и внутри показали на видео и первых промо-фотографиях.
Райс описывает дизайн 5,1-метрового Model E как «неподверженный течению времени» и сочетающий в себе технологичность Foxconn и элегантность, которую ожидают от моделей работы Pininfarina. Главная «фишка» в экстерьере – это несколько LED-дисплеев, расположенных под передней и задней оптикой, а также в дверях. Благодаря им машина сможет коммуницировать с окружающим миром, пояснил Райс: например, подавать сигналы велосипедистам и пешеходам о направлении движения.
Вход в салон Model E осуществляется с помощью системы распознавания лиц. Внутри расположены крупные экраны, в том числе отображающие видео с внешних камер, которыми заменены зеркала заднего вида, и отдельный планшет для пассажиров второго ряда. Отделка выполнена из «дорогих» материалов – натуральной кожи и дерева, – под стать люксовому характеру Model E.
Электроседан построен на масштабируемой платформе MIH, которая также легла в основу двух других новинок Foxtron – кроссовера Model C и автобуса Model T. В движение его приводит двухмоторная силовая установка, развивающая 748 лошадиных сил. С места до 100 километров в час батарейный седан разгоняется за 2,8 секунды – как, к примеру, Porsche 911 Turbo и McLaren 765LT Spider. Запас хода составляет 750 километров, а коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,22.
Первым на конвейер встанет электробус Model T, который начнет курсировать по городам Тайваня в 2022 году. За ним Model C: продажи кроссовера начнутся на родине в 2023 году под одним из брендов Yulon Motor. Сроков выпуска Model E производитель пока не озвучил, но отметил, что седан может стать первой моделью СП, которая появится на других рынках. Предварительная стоимость составляет менее 40 тысяч долларов (2,8 миллиона рублей), что на две тысячи долларов меньше актуальной цены самой дешевой Tesla – Model 3.