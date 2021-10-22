Хакеры продают базу данных московских водителей

В даркнете появилось объявление о продаже базы данных московских и подмосковных автомобилистов за 2006-2020 годы. Архив, который хакеры оценили в 800 долларов (57 тысяч рублей), содержит информацию о модели и марке автомобиля, его регистрационный и VIN-номер, дате постановки на учет, мощности двигателя, а также ФИО владельца, дате его рождения и номер телефона. «Коммерсантъ» обзвонил пятерых человек из базы и удостоверился, что данные верны.

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В архиве насчитывается 50 миллионов строк записей. Подобные данные обычно попадают в Сеть по двум причинам: либо из-за действий инсайдера, либо в результате внешнего воздействия. Нелегальной базой данных могут воспользоваться мошенники, угонщики и продавцы запчастей для таргетированной рекламы.

Это уже не первый подобный слив. В августе 2020 года данные московских и подмосковных автовладельцев уже попадали в даркнет, причем тогда речь шла о миллионе водителей: хакеры получили доступ к архиву с номерами телефонов, именами и номерами ПТС. Тогда архив оценили в 1,5 тысячи долларов (чуть более 100 тысяч рублей по нынешнему) – и это была только начальная цена.