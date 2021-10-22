195 тысяч Volvo угрожают жизни автомобилистов

Компания Volvo проводит масштабную отзывную кампанию, которая затрагивает 194 546 экземпляров V70 и XC70, произведенных с 22 февраля 2000 года по 4 мая 2007 года. Причиной отзыва стал инцидент с летальным исходом: было установлено, что подушка безопасности взорвалась и «выстрелила» в водителя элементами конструкции. Аналогичный дефект ранее наблюдался у эйрбегов Takata, однако на этот раз проблема возникла с подушками фирмы TRW, которая входит в концерн ZF.

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Эксперты по безопасности Volvo установили, что подушки безопасности TRW могут сработать некорректно при длительной эксплуатации автомобиля во влажном климате: в таких условиях некоторые компоненты разрушаются. При срабаты­вании пиропатрона подушка разрывается, а металлические осколки разлетаются во все стороны, рискуя попасть в водителя или пассажиров.

В прошлом году шведская марка уже отметилась крупнейшим отзывом за всю свою 93-летнюю историю, причем, как и в этот раз, причиной стали проблемы с безопасностью.

Тогда в сервис направили более двух миллионов автомобилей по всему миру из-за дефектных ремней безопасности. Отзыв затронул S60, S60L, S60 Cross Country, V60, V60 Cross Country, V70, XC60, XC70, S80 и S80L, выпущенных в период с 2006 по 2019 год, у которых стальной трос крепления ремней безопасности передних сидений может износиться и перестать функционировать должным образом.