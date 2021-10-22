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Женщина нашла свою угнанную машину в продаже и лишилась прав

Газета.Ru
36 минут назад

В начале года у жительницы Москвы угнали кроссовер Toyota RAV4, через четыре месяца она нашла его на сайте по продаже автомобилей и вернула, но лишилась водительских прав, сообщает НТВ.

Женщина нашла угнанную машину и лишилась прав
Фото: ТАССТАСС

По вмятине на автомобиле девушка поняла, что угнанный кроссовер принадлежит ей, хотя у автомобиля были иные госномера и VIN-коды. Вместе с полицейскими она отправилась на встречу с продавцом, который оказался ранее судимым за угон перекупщиком, взявшим автомобиль по объявлению в даркнете. У мужчины изъяли автомобиль, провели необходимые экспертизы и вернули владелице, которой предстояло поставить машину на учет.

«Но выяснилось, что для полицейских эта ситуация нестандартная (по статистике, вернуть угнанные автомобили получается крайне редко) и как тут быть, они сами не знали. При этом на руки дали постановление, в котором написано «Автомобиль возвратить законному владельцу, с правом постановки на учет без дополнительных согласований», — рассказали в НТВ.

На одном из постов ГИБДД женщину остановили и сообщили, что автомобиль числится в угоне. Автоинспекторы выписали протокол за установку подложных номеров, а суд лишил женщину водительского удостоверения на семь месяцев.

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