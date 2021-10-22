Женщина нашла угнанную машину и лишилась прав

В начале года у жительницы Москвы угнали кроссовер Toyota RAV4, через четыре месяца она нашла его на сайте по продаже автомобилей и вернула, но лишилась водительских прав, сообщает НТВ.

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По вмятине на автомобиле девушка поняла, что угнанный кроссовер принадлежит ей, хотя у автомобиля были иные госномера и VIN-коды. Вместе с полицейскими она отправилась на встречу с продавцом, который оказался ранее судимым за угон перекупщиком, взявшим автомобиль по объявлению в даркнете. У мужчины изъяли автомобиль, провели необходимые экспертизы и вернули владелице, которой предстояло поставить машину на учет.

«Но выяснилось, что для полицейских эта ситуация нестандартная (по статистике, вернуть угнанные автомобили получается крайне редко) и как тут быть, они сами не знали. При этом на руки дали постановление, в котором написано «Автомобиль возвратить законному владельцу, с правом постановки на учет без дополнительных согласований», — рассказали в НТВ.