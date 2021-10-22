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Раскрыт список самых дорогих автомобильных марок

Motor.ru
1 час назад

Американская консалтинговая компания Interbrand опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих компаний. Среди автомобильных марок первой в списке оказалась Toyota, она же заняла седьмую строчку в общем рейтинге: ее стоимость оценивается в 54,1 миллиарда долларов, что на пять процентов больше, чем в прошлом году. На втором месте Mercedes-Benz с ценником 50,8 миллиарда долларов (рост на три процента), а замыкает тройку BMW (41,6 миллиарда долларов, увеличение на пять процентов). С прошлого года тройка лидеров не изменилась.

Опубликован рейтинг самых дорогих автомобильных марок
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Зато в топ-5 произошли перестановки: если в прошлом году на четвертом и пятом месте были Honda и Hyundai, то в 2021-м на четвертую строчку поднялась Tesla (в 2020-м она была лишь шестой, а в 2019-м вообще не попала в рейтинг): компания Илона Маска оценивается почти в 36,3 миллиарда долларов (+184 процента). Пятая строчка в нынешнем году досталась Honda, которая стоит 21,3 миллиарда долларов (цена снизилась на два процента относительно прошлого года).

InterBrand.com / Топ-15 самых дорогих автомобильных компаний

С шестого по десятое место расположились Hyundai, Audi, Volkswagen, Ford и Porsche. Южнокорейская марка откатилась на две позиции назад с ценником в 15,16 миллиарда долларов (увеличение на шесть процентов), Audi поднялась на одну строчку вверх (почти 13,8 миллиарда долларов, рост на восемь процентов).

Volkswagen тоже улучшил положение: в 2020 году он был на девятой строчке, а в 2021 году поднялся на восьмую, подорожав на девять процентов, до 13,4 миллиардов долларов. Стоимость Ford оценили в 12,8 миллиарда долларов (увеличение на два процента), а Porsche — в 11,7 миллиардов долларов (увеличение на четыре процента).

Замыкают рейтинг Nissan, Ferrari, Kia, MINI и Land Rover, причем первые три сохранили положение в топ-15, а последние два обменялись позициями по сравнению с прошлым годом.

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