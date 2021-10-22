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Как правильно обкатывать фрикционные шины

Car.ru
1 час назад

Обкатка фрикционных покрышек может значительно отличаться от той процедуры, которая проводится в отношении шипованной резины. Эксперты составили правила для подготовки к новому сезону.

Как правильно обкатывать фрикционные шины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее мы уже сообщали, когда лучше всего приобретать автомобильные покрышки. Не менее важный вопрос - как проводить процедуру обкатки. Если речь идет о фрикционных моделях, у них, в первую очередь, следует стереть верхний слой - здесь материал более жесткий и скользкий.

Верхний слой появляется в процессе вулканизации при контакте со специальной формой. Он намного хуже цепляется за дорожное покрытие. Для того чтобы убрать этот слой, нужно разгоняться, замедляться и активно поворачивать.

Специалисты рекомендуют проводить процедуру обкатки на сухом дорожном покрытии - до того, как появится снег или гололед. Как правило, для новых фрикционных покрышек требуется обкатка до 500 км. Аналогичную процедуру нужно проводить и с резиной, которая уже эксплуатировалась, но ей достаточно 200 км.

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