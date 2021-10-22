Как правильно обкатывать фрикционные шины

Обкатка фрикционных покрышек может значительно отличаться от той процедуры, которая проводится в отношении шипованной резины. Эксперты составили правила для подготовки к новому сезону.

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Ранее мы уже сообщали, когда лучше всего приобретать автомобильные покрышки. Не менее важный вопрос - как проводить процедуру обкатки. Если речь идет о фрикционных моделях, у них, в первую очередь, следует стереть верхний слой - здесь материал более жесткий и скользкий.

Верхний слой появляется в процессе вулканизации при контакте со специальной формой. Он намного хуже цепляется за дорожное покрытие. Для того чтобы убрать этот слой, нужно разгоняться, замедляться и активно поворачивать.