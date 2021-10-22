Как выбирать хэтчбек: на что обращать внимание при покупке?

Когда транспортное средство выбирают для небольшой семьи и нечастых поездок, лучше всего присматриваться к более маневренному варианту. Хорошо, если машина будет иметь укороченный задний свес и совмещенный с багажным отделением салон. В таком автомобиле при необходимости можно будет перевозить объемные, но не слишком тяжелые грузы. Хэтчбеки предлагаются почти каждым производителем. Как правило, выбрать такой транспорт не очень просто - нужно заранее оценить все преимущества и недостатки, а также особенности, возникающие во время эксплуатации.

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Не все компактные легковые автомобили с задней дверью носят статус хэтчбеков. К примеру, аналогичную конструкцию имеют знакомые всем универсалы. Но хэтчбеки отличаются геометрией крыши и меньшим объемом салона. Кроме того, у них максимально короткий задний свес. Особенное расположение колес обеспечивает лучшее маневрирование на перегруженных городских дорогах. Так как в наличии есть большая задняя дверь, это позволяет размещать грузы, которые нельзя разместить в багажнике того же лифтбэка.

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Классический хэтчбек представлен в виде 3- или 5-дверного автомобиля с двухобъемным кузовом. Одна часть выделена под силовой агрегат, а вторая - под салон с багажником. Главное преимущество для покупателей - более низкая стоимость на фоне седанов и кроссоверов.

У хэтчбеков можно выделить целый ряд особенностей - высокая маневренность во время движения в городе и на трассе, возможность трансформации салона при помощи складывающегося заднего дивана, комфортное размещение вещей через заднюю дверь и безопасная парковка машины. Несмотря на все плюсы, есть и недостатки. Главный - сложности, возникающие во время обогрева салона в холодное время года. Однако, он присущ всем легковым транспортным средствам, которые имеют двухобъемный кузов. Для многих владельцев этот недостаток компенсируется маневренностью и компактностью модели.

Кроме того, автовладельцы, которые раньше эксплуатировали седаны, могут быть удивлены небольшим расходом топлива, динамикой транспортного средства и особым удобством во время выполнения парковки задним ходом. Есть и определенные критерии, на которые стоит обращать внимание в процессе выбора. К примеру, многие хэтчбеки предлагаются с моторами на 1.6 и 1.8 литра. Этого хватает для поездок внутри города. При выборе типа силового агрегата, лучше всего отдавать предпочтение бензиновому, так как дизельные двигатели во многих моделях зарекомендовали себя не с лучшей стороны.

Если же выбирать между МКПП и АКПП, лучше всего определить личные предпочтения. Лучше всего для использования в городе подходит автоматическая коробка передач. Не менее важный фактор - выбор производителя. Бывалые водители знают, что немецкие хэтчбеки более солидные и надежные, но дорогие. Модели из Франции имеют привлекательный дизайн и обеспечивают высокий уровень комфорта. Однако, у них не слишком качественная подвеска. Американские образцы отличаются прекрасным качеством сборки, но требуют дорогостоящего обслуживания. К корейцам и японцам вопросов меньше всего.