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Автоэксперт объяснил, как уберечь машину от угона

Вечерняя Москваиещё 1
4 часа назад

Чтобы снизить вероятность угона автомобиля, можно оснастить его различными противоугонными средствами и GPS-трекером. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Кирилл Бревдо.

Автоэксперт объяснил, как уберечь машину от угона
Фото:  Pexels Pexels

По словам специалиста, угонщикам могут быть интересны даже недорогие автомобили.

— Некоторые машины часто угоняют на запчасти. В группе риска находятся Hyundai Solaris, Kia Rio и прочие бюджетные модели, которых очень много и владельцы которых экономят на обслуживании, но при этом нуждаются в запчастях, — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что автолюбителю желательно изучить, как часто угоняют автомобили его марки. Машины «экзотических» фирм, как правило, неинтересны угонщикам даже для разборки на запчасти, отметил собеседник «ВМ».

Установка противоугонных средств может снизить вероятность того, что машину украдут, заметил Бревдо.

— Наличие блокировщика руля или блокировка коробки передач осложнит жизнь угонщику, хотя стопроцентной гарантии нет. Грамотный подход просто позволит снизить риски, потому что угонщик может выбрать не вашу машину, которая защищена несколькими барьерами, а машину, с которой ему будет проще справиться, — отметил эксперт.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что можно оснастить автомобиль GPS-трекером. Его наличие повышает вероятность того, что в случае угона машину получится отследить, заключил специалист.

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