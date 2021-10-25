Автоэксперт объяснил, как уберечь машину от угона

— Наличие блокировщика руля или блокировка коробки передач осложнит жизнь угонщику, хотя стопроцентной гарантии нет. Грамотный подход просто позволит снизить риски, потому что угонщик может выбрать не вашу машину, которая защищена несколькими барьерами, а машину, с которой ему будет проще справиться, — отметил эксперт.