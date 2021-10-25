Эксперт рассказал о новом виде телефонного мошенничества

С каждым днем мошенники становится профессиональнее и хитрее. Сейчас они научились использовать для своих целей практически любой номер телефона. Отмечается, что теперь официальные номера телефонов банков уже не совсем безопасны. Об этом заявил доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Атаки с подменой контактов близких людей или организаций. Именно это является новой схемой обмана для злоумышленников.

— Если вам внезапно звонят или пишут с телефона близкого человека с необычными просьбами о переводе денег — стоит задуматься, — отметил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Мошенникам вовсе не нужно узнавать номер вашей карты, проверочный код и паспортные данные. К сожалению, многие персональные данные есть в интернете, подчеркнул Тимофеев.