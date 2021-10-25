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Эксперт предупредил о новой мошеннической схеме обмана

Вечерняя Москваиещё 3
3 часа назад

С каждым днем мошенники становится профессиональнее и хитрее. Сейчас они научились использовать для своих целей практически любой номер телефона. Отмечается, что теперь официальные номера телефонов банков уже не совсем безопасны. Об этом заявил доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Эксперт рассказал о новом виде телефонного мошенничества
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Атаки с подменой контактов близких людей или организаций. Именно это является новой схемой обмана для злоумышленников.

— Если вам внезапно звонят или пишут с телефона близкого человека с необычными просьбами о переводе денег — стоит задуматься, — отметил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Мошенникам вовсе не нужно узнавать номер вашей карты, проверочный код и паспортные данные. К сожалению, многие персональные данные есть в интернете, подчеркнул Тимофеев.

Утром, 24 октября, «Вечерняя Москва» писала про SMS-бомберы. Они используются мошенниками для получения кредита в микробанках от лица доверчивых граждан. Закончить регистрацию мошенникам не удается, однако настоящий владелец номера в это время получает сотни сообщений с кодами для подтверждения авторизации.

Бортжурнал,Александр Тимофеев,
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