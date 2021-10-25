Audi готовит к обновлению семейство A8

Согласно информации китайского портала Autohome, обновлённое семейство флагманских четырёхдверок Audi A8 дебютирует 2 ноября. «Восьмёрка» уже почти четыре года на рынке, так что уровень модернизации обещает быть высоким. По предварительным данным с обновлением в гамме появится долгожданная модификация Horch — это длиннобазый вариант с максимальным уровнем оснащения и эксклюзивной отделкой, призванный составить конкуренцию, версиям Maybach от Мерседеса S-класса.