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Машина сама сдаст водителя в ГИБДД за нарушение? Да!

Car.ru
1 час назад

Современные автомобили смогут передавать данные о нарушениях в ГИБДД и способствовать тому, что водителям автоматически будут начисляться штрафы.

Машина сама "сдаст" в ГИБДД водителя-нарушителя
Фото: Car.ruCar.ru

Производители активно работают в этой сфере, стараясь разработать соответствующее оборудование, которое будет устанавливаться во все выпускаемые транспортные средства. В настоящее время первые подобные системы уже разработаны, вот только подключение к ним проходит на добровольной основе в рамках осуществления соответствующего тестирования.

Речь идет о проекте, который носит название «Автодата». Его особенностью становится то, что за водителями осуществляется постоянный контроль с помощью соответствующих датчиков, которые позволяют понять, не происходит ли каких-то нарушений во время движения.

Бортжурнал,ГИБДД,
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