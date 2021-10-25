Машина сама "сдаст" в ГИБДД водителя-нарушителя

Современные автомобили смогут передавать данные о нарушениях в ГИБДД и способствовать тому, что водителям автоматически будут начисляться штрафы.

Производители активно работают в этой сфере, стараясь разработать соответствующее оборудование, которое будет устанавливаться во все выпускаемые транспортные средства. В настоящее время первые подобные системы уже разработаны, вот только подключение к ним проходит на добровольной основе в рамках осуществления соответствующего тестирования.