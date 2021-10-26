Skoda пожертвует модификацией Fabia ради электрокаров

Компания Skoda объявило о планах прекратить разработку новых поколений Fabia в кузове универсал. Следующую итерацию модели собирались поставить на конвейер в 2023 году. Чешские специалисты заявили, что компактные универсалы проигрывают в популярности современным хэтчбекам и кроссоверам, а также сложны в адаптации. Кроме того, руководство видит будущее марки в развитие электрического транспорта.

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Новые Skoda Fabia Combi должны были пойти в серийное производство уже через полтора года. Однако руководство компании направило письмо сотрудникам автозавода в Квасинах, в котором сообщила об отказе от выпуска модели нового поколения. Специалисты приняли решение в связи с желанием сконцентрироваться на разработке электромобилей. Кроме того, значительную роль сыграл новый экологический стандарт Евро-7, который с 2026 года усложнит производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания за счет строгой регламентации выбросов.

Еще одним фактором, сыгравшим немаловажную роль в решении, является непопулярность компактных универсалов относительно современных хэтчбеков и кроссоверов. В основе универсала Skoda Fabia Combi планировали использовать большинство технических узлов, кузовных деталей и элементов интерьера идентичных хэтчбеку. В то же время инженерам пришлось бы серьезно модернизировать архитектуру MQB-A0, чтобы адаптировать ее к кузову универсал, что в свою очередь привело бы к значительным денежным тратам.