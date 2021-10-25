Нужны ли машине автобаферы?

Автобаферы представляют собой синтетические проставки в пружины подвески, с помощью которых производители обещают значительно улучшить поведение автомобиля. Эксперты рассказали о недостатках этого механизма и перечислили сомнительные "достоинства" подобного тюнинга.

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Автобаферы были придуманы достаточно давно, но споры об их эффективности продолжаются и по сей день. Производители обещают с помощью этих полиуретановых вставок в пружины подвески увеличить дорожный просвет, а также придать жесткость и улучшить управляемость. Изобретение в виде упругого кольца с отверстиями по всей плоскости предлагается вставлять по центру пружин между витками. После этого автобафер, по замыслу разработчиков, снимает ударную нагрузку и не дает пружине сжиматься и скручиваться в ее центральной части. Кроме того, это якобы защищает пружины и амортизаторы от преждевременного износа.

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Эксперты обращают внимание на то, что в автомобильных компаниях инженеры-разработчики проводят массу испытаний подвески и ее компонентов, прежде чем выпустить конструкцию в производство, пишет портал "Автовзгляд". На этом фоне "выдающаяся" разработка неких "именитых инженеров и испытателей" уже выглядит как минимум сомнительной.

В действительно речь идет о том, что, снимая нагрузку с одного узла, вы неизбежно увеличиваете ее на другие элементы подвески. В частности, обещанное повышение жесткости не сулит ничего хорошего – частая езда по плохим дорогам может быстро закончиться деформацией кузова и его элементов, увеличением зазоров и разбалтыванием крепежных элементов.

Что касается повышения дорожного просвета, то он увеличивается на "сильно уставшей подвеске". Ее характеристики временно улучшаются, но усилия в узлах подвески распределяются неравномерно, что снова приводит к повышенному износу. Стойкость и упругость подвески с автобаферами быстро приучит вас не притормаживать перед "лежачими полицейскими". Но элементы подвески будут страдать от этого еще больше.