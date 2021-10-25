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У дешевых версий Lada Granta появится новая опция

Motor.ru
2 часа назад

АвтоВАЗ расширит список оборудования для Lada Granta в доступных комплектациях Classic/Optima и Comfort: в список опций войдут 15-дюймовые литые колесные диски, который прежде можно было заказать только для модели в исполнениях Club и Luxe, сообщает «Лада.Онлайн». Размер доплаты за такие диски инсайдеры не уточняют (позже информация об этом появится на официальном сайте Lada), зато известно, что их предложат для Granta в кузове седан, лифтбек и хэтчбек.

У дешевых версий Lada Granta появится новая опция
Фото: © Lada.ru© Lada.ru

АвтоВАЗ не в первый раз за осень пересматривает оснащение своей самой доступной модели в линейке. Так, несколькими днями ранее стало известно, что завод намерен заменить ряд комплектующих более дешевыми аналогами: с декабря нынешнего года будут удалены тканевые медальоны с задних дверей Е2 (кроме версий Quest и Cross), с боковых сопел на панели приборов Е1 уберут покрытие Hot stamping (комплектации Classic и Classic Optima), а также молдинги у Comfort Е1+ за исключением Cross и спецсерии Club.

Кроме того, на два месяца Granta лишилась системы стабилизации ESC, которая ранее предлагалась за доплату: проблема заключается в нехватке электронных компонентов, с которой столкнулся АвтоВАЗ. Деконтентинг затронул и модель Vesta: с конвейера завода в Ижевске теперь сходят автомобили без балки-усилителя заднего бампера. Причем, как и в случае с Granta, итоговая цена машины не изменилась.

Между тем, дилеры продолжают испытывать дефицит автомобилей Lada на фоне перебоев в работе тольяттинского завода. Ранее сообщалось, что АвтоВАЗу не хватает микросхем-контроллеров датчика антиблокировочной системы тормозов, компонентов электроусилителя руля, подушек и датчиков ремней.

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