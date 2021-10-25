Электрокар Ekonk умеет охлаждать батарею «дыханием»

Индийский стартап Vazirani Automotive, в 2018-м представивший первый национальный гиперкар, показал прототип электрического спидстера Ekonk. В компании новинку называют самым легким в мире электрокаром, добавляя, что система терморегуляции его батареи основана на принципах биомимикрии — в данном случае это имитация теплообмена через дыхание, как у животных.

Фото: © Vazirani Automotive © Vazirani Automotive

Одноместный Ekonk (в индийских священных писаниях этим словом обозначен Большой взрыв) практически целиком сделан из углепластика. Силовая установка электрокара развивает 732 лошадиные силы при массе машины всего 738 килограммов. Разгон до ста у спидстера длится 2,54 секунды. Заявленная максимальная скорость составляет 309 километров в час. Прототип имеет сверхнизкий коэффициент сопротивления воздуху, лишен каких бы то ни было вспомогательных систем и очень точно подходит под определение «живого автомобиля».

Vazirani Automotive

Отчасти это связано с использованием разработанной собственными силами Vazirani Automotive воздушной системы охлаждения батареи (в противовес привычной жидкостной). Технология терморегуляции называется DiCo и основана на принципах биомимикрии: Ekonk как бы подражает животным, которые могут регулировать теплообмен с помощью дыхания. Компания не вдается в подробности, поэтому принцип работы DiCo пока неизвестен.