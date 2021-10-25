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Посмотрите на номерной знак, который оценили в 1,6 миллиарда рублей

Motor.ru
3 часа назад

На онлайн-площадке OpenSea выставили на торги номерной знак штата Калифорния. Он состоит всего из двух букв, причем одинаковых. По данным открытых источников, в Калифорнии зарегистрировано более 35 миллионов различных номерных знаков, они содержат от двух до семи различных символов. Самыми редкими считаются именно двухзначные номера, состоящие из одинаковых символов. На момент написания новости ставка за номер MM достигла 5 888 ETH, или 1,6 миллиарда рублей, — если сделка состоится, этот номер станет самым дорогим из когда-либо проданных в истории.

Номерной знак оценили в 1,6 миллиарда рублей
Фото: © OpenSea© OpenSea

Помимо самих номерных знаков будущий владелец также получит уникальный NFT-токен. Вся информация — ID токена и индивидуальный QR-код — нанесена с помощью лазера на обратную сторону металлической таблички. Продавец утверждает, что это первый в истории случай, когда на продажу выставили физический номерной знак, связанный с NFT.

На момент написания новости, стоимость номерного знака достигла 5 888 ETH (базовое платежное средство блокчейн-сети Ethereum), или 1,6 миллиарда рублей. Только за час стоимость успела вырасти на 200 000 долларов. Если сделка состоится, то этот номер станет самым дорогим в истории.

В феврале прошлого года на аукционе в Австралии продали другой уникальный номерной знак, состоящий только из одной цифры — «1». Уникальный номер был выпущен в 1932 году, а последнего владельца обрел в 2020 — тогда на аукционе неизвестный покупатель заплатил за него сумму, эквивалентную 144,2 миллиона рублей.

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