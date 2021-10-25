Для «Дакара» подготовлена гоночная Lada Niva

В Цюрихе состоялась европейская презентация частной швейцарской команды Niva Red Legend Team, которая выступит в «Дакаре» на внедорожнике Lada Niva 1984 года. Об этом сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа».

Фото: © Lada © Lada

Lada выступает официальным партнером швейцарского коллектива. «ВАЗ-2121» получил раскраску, разработанную совместно с отечественным брендом. В команде планируют выйти на старт под номером 763 — в честь автомобильного индекса Самарской области.

Внедорожник Lada Niva будет участвовать в гонке в новой категории Dakar Classic, созданной специально для автомобилей, участвовавших в соревновании до 2000 года. В экипаж входят пилот Марио Якобер и штурман Сладан Мильич.

Lada

«ВАЗ-2121» оснащен гоночными сиденьями и каркасом безопасности, мотор и трансмиссия установлены штатные. Для участия в марафоне у автомобиля облегчили кузов и перебрали двигатель. Ралли «Дакар» пройдет в январе 2022 года, спортсменам предстоит преодолеть около 6 тыс. км по пескам Саудовской Аравии.