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Представлена Lada Niva для гонок по пескам Саудовской Аравии

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

В Цюрихе состоялась европейская презентация частной швейцарской команды Niva Red Legend Team, которая выступит в «Дакаре» на внедорожнике Lada Niva 1984 года. Об этом сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа».

Для «Дакара» подготовлена гоночная Lada Niva
Фото: © Lada© Lada

Lada выступает официальным партнером швейцарского коллектива. «ВАЗ-2121» получил раскраску, разработанную совместно с отечественным брендом. В команде планируют выйти на старт под номером 763 — в честь автомобильного индекса Самарской области.

Внедорожник Lada Niva будет участвовать в гонке в новой категории Dakar Classic, созданной специально для автомобилей, участвовавших в соревновании до 2000 года. В экипаж входят пилот Марио Якобер и штурман Сладан Мильич.

Lada

«ВАЗ-2121» оснащен гоночными сиденьями и каркасом безопасности, мотор и трансмиссия установлены штатные. Для участия в марафоне у автомобиля облегчили кузов и перебрали двигатель. Ралли «Дакар» пройдет в январе 2022 года, спортсменам предстоит преодолеть около 6 тыс. км по пескам Саудовской Аравии.

Ранее на «АвтоВАЗе» рассказывали, что узнали об участии старой Lada Niva в «Дакаре» случайно, поскольку проект вызвал ажиотаж в российских СМИ. Под управлением французских гонщиков Niva трижды поднималась на подиум «Дакара» — с 1981 по 1983 год.

Бортжурнал,Lada,Автоваз,
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