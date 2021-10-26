Названо лучшее время для покупки и продажи автомобиля

Продать старый автомобиль или купить новый лучше всего прямо сейчас. Такой совет дал в интервью агентству ПРАЙМ руководитель отдела продаж подразделения компании «Авалон» Павел Червяков. По его словам, ситуация на рынке такова, что ждать снижения цен на новые авто не приходится. Напротив, стоимость будет только расти.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По словам эксперта, вторичный рынок очень быстро реагирует на изменение ситуации при продажах новых автомобилей, поэтому продать старую машину лучше всего прямо сейчас — это будет выгодно. После этого логичнее всего приобрести новый и не тянуть с покупкой.

А если, например, продать сейчас и только через четыре-пять месяцев купить, то может получиться так, что автовладелец сейчас продал за одну сумму, а через пять месяцев было бы возможно продать дороже. Плюс ко всему и новые машины подрастут в цене, — подчеркнул Червяков.